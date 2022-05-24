AMD預告代號「Mendocino」APU 預計今年第四季搭配入門筆電問世
在此次Computex 2022主題演講上，AMD預告將在今年第四季推出代號「Mendocino」 (門多西諾)的新款APU，將對應入門筆電機種設計需求，並且支援Windows或Chrome OS作業系統。
依照說明，「Mendocino」APU將對應價格帶介於399美元至699美元區間的筆電設計需求，最高提供4核心、8組執行緒設計，並且整合RDNA2顯示架構，支援Windows或Chrome OS作業系統，主要對應後疫情時代混合辦公、遠距學習等使用需求打造。
至於硬體架構部分，「Mendocino」APU採用Zen 2架構設計，但是升級使用台積電6nm製程，藉此降低熱設計功耗，並且可對應長時間穩定使用需求，標榜可對應長達10小時電力續航使用時間。
而聯想預計下半年推出的Ideapad 1筆電，將成為率先採用「Mendocino」APU的市售機種。
此外，AMD也強調今年已經藉由Ryzen系列處理器，與OEM合作夥伴共同打造超過60款商用機種、50款高效能遊戲機種，以及超過90款以輕薄為設計的筆電產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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