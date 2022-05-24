快訊

黃安曬白沙屯媽祖照酸台政府 上海網友「關了3個月」：笑不出來

AMD預告代號「Mendocino」APU 預計今年第四季搭配入門筆電問世

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次Computex 2022主題演講上，AMD預告將在今年第四季推出代號「Mendocino」 (門多西諾)的新款APU，將對應入門筆電機種設計需求，並且支援Windows或Chrome OS作業系統。

依照說明，「Mendocino」APU將對應價格帶介於399美元至699美元區間的筆電設計需求，最高提供4核心、8組執行緒設計，並且整合RDNA2顯示架構，支援Windows或Chrome OS作業系統，主要對應後疫情時代混合辦公、遠距學習等使用需求打造。

至於硬體架構部分，「Mendocino」APU採用Zen 2架構設計，但是升級使用台積電6nm製程，藉此降低熱設計功耗，並且可對應長時間穩定使用需求，標榜可對應長達10小時電力續航使用時間。

而聯想預計下半年推出的Ideapad 1筆電，將成為率先採用「Mendocino」APU的市售機種。

此外，AMD也強調今年已經藉由Ryzen系列處理器，與OEM合作夥伴共同打造超過60款商用機種、50款高效能遊戲機種，以及超過90款以輕薄為設計的筆電產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 台積電

延伸閱讀

群聯攜手美光 與AMD 共同宣示 PCIe Gen5 SSD 世代來臨

群聯攜手Micron與AMD 打造PCIe Gen5生態系

AMD收購賽靈思後 宣布推出Kria KR260機器人入門套件

AMD顯示卡進行策略調整 NVIDIA放大絕可能提前揭曉「Lovelace」GPU產品

相關新聞

被家人鬧鐘吵醒超不爽？原來不起床也可以隔空幫對方關鬧鐘

被家人的鬧鐘吵醒，但看見對方仍在賴床、做美夢實在令人生氣！不過，其實只要通過簡單步驟設定，你不需要起床就可以遠端關閉對方吵死人的鬧鐘。 在不起床又不使用第三方軟體情況下，如何關閉對方的鬧鐘？外媒

遠傳限時優惠加碼 光纖上網吃到飽每日最低不到16元

隨著疫情進入高峰，部分縣市政府宣布學生改採遠距教學，順暢的居家網速更不可或缺，遠傳電信（4904）回饋忠實用戶，宣布針對...

AMD預告代號「Mendocino」APU 預計今年第四季搭配入門筆電問世

在此次Computex 2022主題演講上，AMD預告將在今年第四季推出代號「Mendocino」 (門多西諾)的新款APU，將對應入門筆電機種設計需求，並且支援Windows或Chrome OS作業系統。

整合Elgato直播功能 Corsair與AMD合作打造旗下首款遊戲筆電Voyager

在此次Computex 2022主題演講中，AMD宣布與Corsair (海盜船)合作去年提出的Advantage筆電設計方案，將在今年下半年推出Corsair旗下首款遊戲筆電「Voyager」。

AMD預告Ryzen 7000系列桌機處理器將於秋季登場 換上AM5插槽

如先前市場猜測，AMD在此次Computex 2022尾聲預告將在下半年推出採Zen 4架構、Chiplet設計的Ryzen 7000系列桌機處理器，同時也確定換上全新AM5插槽設計，預計將由華碩、華擎、BIOSTAR (映泰)、技嘉及微星打造對應主機板產品，並且將區分採用X670E、X670與B650晶片組規格。

聯發科推出Filogic 880、Filogic 380 滿足不同Wi-Fi 7高速連接應用需求

針對Wi-Fi 7無線網路連接需求，聯發科推出旗下首款Wi-Fi 7無線連網平台Filogic 880，以及Filogic 380，藉此對應電信商、零售商、商用和消費電子市場高頻寬等連接應用設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。