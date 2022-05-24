AMD預告代號「Mendocino」APU 預計今年第四季搭配入門筆電問世

被家人的鬧鐘吵醒，但看見對方仍在賴床、做美夢實在令人生氣！不過，其實只要通過簡單步驟設定，你不需要起床就可以遠端關閉對方吵死人的鬧鐘。 在不起床又不使用第三方軟體情況下，如何關閉對方的鬧鐘？外媒

2022-05-23 12:29