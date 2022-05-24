聯發科推出Filogic 880、Filogic 380 滿足不同Wi-Fi 7高速連接應用需求

針對Wi-Fi 7無線網路連接需求，聯發科推出旗下首款Wi-Fi 7無線連網平台Filogic 880，以及Filogic 380，藉此對應電信商、零售商、商用和消費電子市場高頻寬等連接應用設計。

Filogic 880是結合Wi-Fi 7無線路由器設計，主要針對電信商、零售商和商用市場應用的路由器與閘道器需求打造，本身採可擴展架構設計，支援五頻4x4 MIMO技術，網路傳輸速率最高可達36Gbps。而Filogic 380同樣以Wi-Fi 7技術規格打造，主要對應智慧型手機、平板、電視、筆記型電腦、機上盒和OTT裝置連接需求打造。

其中，Filogic 880以6nm製程打造，除了搭載Wi-Fi 7連接規格，更配置一組四核Arm Cortex-A73 CPU，並且透過網路處理單元提高Wi-Fi、乙太網路連接封包傳輸處理能力，並且支援完整連接介面與外接連接能力，主要特性主要如下：

• 支援Wi-Fi 7關鍵技術，例如4096-QAM、320MHz、MRU和MLO • 可靈活擴展至五頻段，網路速率可達36Gbps • 單頻道網路速率可達10Gbps • 支持OFDMA RU、MU-MIMO和MBSSID • 整合先進的網路硬加速引擎 (Network Off-load Engine) • 整合網路加密引擎 (EIP-197)，為IPSec、SSL/TLS、DTLS（CAPWAP）、SRTP和MACsec技術加速 • 支援高速介面 (5Gbps USB和10Gbps PCI-Express)、UART、SD、SPI、PWM、GPIO和OTP，提供豐富多樣化選擇

Filogic 380則採整合Wi-Fi 7和藍牙5.3設計，同樣以6nm製程打造，主要特性如下：

• 支援Wi-Fi 7關鍵技術，例如4096-QAM、320MHz、MRU和MLO • 支援MLO，網路速率可達6.5Gbps • 單通道網路速率可達5Gbps • 支援2.4GHz、5GHz和6GHz網路頻段 • 支援雙並行2x2 MIMO與同步雙頻功能 • 支持藍牙5.3和LE Audio

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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