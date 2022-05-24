聯發科終於推出加入支援毫米波的天璣1050處理器 同步推出天璣930及Helio G99

聯發科在此次Computex 2022期間宣布推出天璣1050、天璣930，以及Helio G99三款行動處理器，藉此填補5G、4G連網裝置設計使用需求。

此次推出的天璣1050處理器，將同時對應6GHz以下頻段與毫米波頻段，成為聯發科第一款同時支援完整5G網路連接功能的處理器產品，預計在今年第三季與應用裝置一同推出。

本身則以台積電6nm製程打造，分別以2組運作時脈為2.5GHz的Arm Cortex-A78 CPU，搭配6組Cortex-A55 CPU CPU組成「2+6」核心架構，搭配Mali-G610 GPU，而5G連接能力除了同時對應6GHz以下頻段與毫米波，在6GHz以下頻段 (FR1)內更支援3CC三載波聚合技術，而在毫米波 (FR2)頻段內則支援4CC四載波聚合技術，藉此對應更高5G網路連接速率。

而在天線部分則對應Wi-Fi 6E 2x2 MIMO規格，支援2.4GHz、5GHz和6GHz三種頻段連接能力，同時搭配HyperEngine 5.0遊戲引擎，提高遊戲時的畫面更新率與電池續航表現，另外也支援LPDDR5記憶體與UFS 3.1快閃記憶體，藉此對應更快的資料載入速度。

配合天璣1050，聯發科同時也宣布推出新款天璣930處理器，本身僅支援6GHz以下頻段連接能力，支援2CC雙載波聚合與FDD+TDD混合連接模式，支援Full HD+解析度與120Hz畫面更新率顯示規格設計，並且搭載MiraVision行動顯示技術與HyperEngine 3.0 Lite遊戲引擎，藉此提高裝置端的影音與遊戲使用體驗，同時可延長裝置電池續航表現，至於採用此款處理器的裝置將會在今年第二季推出。

另外則針對現有4G網路市場需求推出Helio G99處理器，標榜對應更快、節電使用體驗，搭配此款處理器的裝置預計會在今年第三季進入市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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