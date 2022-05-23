被家人鬧鐘吵醒超不爽？原來不起床也可以隔空幫對方關鬧鐘

被家人的鬧鐘吵醒，但看見對方仍在賴床、做美夢實在令人生氣！不過，其實只要通過簡單步驟設定，你不需要起床就可以遠端關閉對方吵死人的鬧鐘。

在不起床又不使用第三方軟體情況下，如何關閉對方的鬧鐘？外媒《WCCFtech》透露秘訣，只要你和家人手機同為iPhone，再設定家人為共享帳號，確認對方的帳號名稱就是你要求關閉時設定的稱呼，並在使用時雙方連接同一個WiFi網路即可。

上述條件設定完成後，你只要呼叫Siri並說出「關掉某人（對方iPhone名稱）iPhone上的鬧鐘」，Siri接收指示後會先跳出通知向你確認是否要關閉鬧鐘，你可以口頭回覆「是」、「否」或在螢幕上點擊選項，Siri即會依據你的指令控制對方iPhone鬧鐘，將其關閉。

除了透過iPhone操作之外，《WCCFtech》也建議可以使用蘋果另一項產品HomePod，只要裝置開啟Siri功能，同樣也能只動口、不動手，輕鬆就關閉對方的鬧鐘。

圖為iPhone鬧鐘示意圖。 圖擷自手機畫面

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