快訊

打過新冠疫苗後染疫可獲得超級免疫力？專家解析「刻意被感染」到底是不是好主意

台大電機畢業生致詞「謝父母沒逼念醫學系」 現場一愣都笑了

陸媒起底：讓劉德華背鍋的廣告公司執行長有台灣背景

美國政府計畫透過新法防治虛假評論 或是其他形式的引導行銷手法

聯合新聞網／ 楊又肇

美國聯邦貿易委員會 (FTC)稍早透露，計畫透過新法防治虛假產品評論，以及其他形式的引導式行銷內容，其中包含加強管制透過YouTube或Instagram等線上社群平台傳播的內容，或許將使創作者面臨相關法律責任。

除了將規範透過線上社群平台傳播內容，並且規定創作者不得透過虛假評測或評論引導風向，同時也不能藉由任何引導性質內容達成行銷目的，美國聯邦貿易委員會也計畫規範透過虛擬形象進行宣傳的作法，意味虛擬主播 (V-Tubers)或藉由動漫人物進行宣傳的內容，必須符合真實評論，並且必須對製作內容負責。

美國聯邦貿易委員會消費者保護局局長Samuel Levine表示，將透過更新法令規範不當宣傳內容，其中包含透過單方面浮誇宣傳，或是刻意隱藏缺點的報導內容，或是誤導、勸誘類型內容吸引人關注的內容，未來都會列入管制範圍，避免造成更大影響，甚至影響市場公平競爭。

不過，目前越來越多行銷手法已經越來越精明，同時廣告形式也越來越多元化，美國聯邦貿易委員會此次提出新法能否順利做到改善市面上多數充滿包裝的評論宣傳內容，或許要看其實際作法，以及新法如何有效管制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 主播 廣告

延伸閱讀

澳洲新政府三挑戰 氣候變遷、通膨及對外關係

印太經濟架構首輪名單未納台灣 立委：外交部應向國人說明原因

拜登抵日本東京 美日峰會預料觸及台海議題

拜登訪亞洲 王毅：美國印太戰略必然是失敗的戰略

相關新聞

一周數位爆報／蘋果iPhone 14「從頭到尾」外洩不停 Netflix直搗快篩之亂？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

EA傳積極對外求售 目標對象「非遊戲產業相關買家」

在EA與FIFA國際足球協會獨家授權合作結束之際，市場又有傳聞指稱EA積極對外求售消息。

促進資安技術提升 美喊話不對白帽駭客提告

針對從事漏洞與資安技術研究的白帽駭客於網路上活動行為，美國司法部表示將不會依照自1986年開始實施的《電腦詐欺與濫用法案》 (Computer Fraud and Abuse Act，CFAA)等法令進行控訴。

快更新LINE手機版 主頁、好友功能、視訊介面都升級了

隨著疫情再度升溫，人與人實際見面的機會變低、距離變大，透過線上溝通的機會也變得更頻繁，依賴度也變高。許多人每天工作、生活...

用「玩具箱」享受適齡的驚喜與歡樂 Netflix針對兒童推出自動選片功能

Netflix宣布針對兒童觀看需求推出「神祕箱」功能，讓系統自動推薦更合適兒童觀看內容。

想看隨時能「參觀」 Intel啟用線上虛擬博物館

Intel近期配合國際博物館日 (5月18日)將1983年建造的Intel博物館搬到線上，在疫情期間更方便讓使用者「參觀」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。