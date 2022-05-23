美國政府計畫透過新法防治虛假評論 或是其他形式的引導行銷手法

美國聯邦貿易委員會 (FTC)稍早透露，計畫透過新法防治虛假產品評論，以及其他形式的引導式行銷內容，其中包含加強管制透過YouTube或Instagram等線上社群平台傳播的內容，或許將使創作者面臨相關法律責任。

除了將規範透過線上社群平台傳播內容，並且規定創作者不得透過虛假評測或評論引導風向，同時也不能藉由任何引導性質內容達成行銷目的，美國聯邦貿易委員會也計畫規範透過虛擬形象進行宣傳的作法，意味虛擬主播 (V-Tubers)或藉由動漫人物進行宣傳的內容，必須符合真實評論，並且必須對製作內容負責。

美國聯邦貿易委員會消費者保護局局長Samuel Levine表示，將透過更新法令規範不當宣傳內容，其中包含透過單方面浮誇宣傳，或是刻意隱藏缺點的報導內容，或是誤導、勸誘類型內容吸引人關注的內容，未來都會列入管制範圍，避免造成更大影響，甚至影響市場公平競爭。

不過，目前越來越多行銷手法已經越來越精明，同時廣告形式也越來越多元化，美國聯邦貿易委員會此次提出新法能否順利做到改善市面上多數充滿包裝的評論宣傳內容，或許要看其實際作法，以及新法如何有效管制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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