一周數位爆報／蘋果iPhone 14「從頭到尾」外洩不停 Netflix直搗快篩之亂？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

真實度：★★★★☆ 小編評語：蘋果的無線藍牙耳機真的應該要出了吧。

蘋果今年的秋季發表會傳將訂於9月13日登場。 示意圖／歐新社

討罵度：★★★★★ 小編評語：好好地單純宣傳自家的影集不是很好嗎…。

Netflix日前才因股價重挫、裁員150名員工和Q1訂戶流失20萬人之外，現在台灣Netflix粉絲團又為了該平台宣傳新劇搞「台灣買不到快篩」的迷因貼文惹禍上身。（路透）

驚訝度：★★★★★ 小編評語：這排行是不是意圖要讓果粉和安卓粉再對決（誤）。

iPhone 13系列加起來占了iPhone 2022年第1季的總收入84%，其中又以iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max賣的最好。示意圖。記者季相儒／攝影

期待度：★★★★★ 小編評語：我真的就在等Type-C，出門少帶1條線就超方便！

AirPods系列未來有可能會將接頭改成USB Type-C。報系資料照／記者黃筱晴攝影

遐想度：★★★★★ 小編評語：大家真的絞盡腦汁拚觀看流量耶～。

該影片拍下女性在薄紗後更衣的過程。圖／擷自 YouTube影片

期待度：★★★★☆ 小編評語：感覺這樣的手機殼會有點貴。

蘋果的最新專利顯示，裝上新的iPhone保護殼或底座時，將會有不同的簡易版UI介面方便操作。圖為蘋果官方手機殼。（翻攝自蘋果官網）

購買度：★★★★★ 小編評語：挖孔螢幕設計的iPhone我等你好久了。

國外有YouTuber聲稱拿到iPhone 14 Pro Max石墨色實機大小的模型機（左），並且與iPhone 13 Pro Max（右）比較實際大小。（翻攝自YouTube頻道「Unbox Therapy」）

商品推薦