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一周數位爆報／蘋果iPhone 14「從頭到尾」外洩不停 Netflix直搗快篩之亂？

聯合新聞網／ 綜合報導
一周數位爆報5/16-22（製圖／聯合新聞網）
一周數位爆報5/16-22（製圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


每年重大的秋季蘋果發表會即將登場，據悉今年的秋季發表會日期訂於9月13日，因疫情取消的實體發表會似乎也有望回歸。（繼續閱讀…）

真實度：★★★★☆

小編評語：蘋果的無線藍牙耳機真的應該要出了吧。

蘋果今年的秋季發表會傳將訂於9月13日登場。 示意圖／歐新社
蘋果今年的秋季發表會傳將訂於9月13日登場。 示意圖／歐新社


Netflix弄迷因嘲「買不到快篩」挨轟刪文 神隱未道歉惹醫怒：想被罰300萬？
Netflix日前才因股價重挫、裁員150名員工和Q1訂戶流失20萬人之外，現在台灣Netflix粉絲團又為了該平台宣傳新劇再惹禍上身！Netflix以《還有明天》的劇情片段配上「風吹日篩（曬）還是買不到」的貼文，疑似嘲笑台灣買不到快篩，引起不少網友反感，雖然該文已被刪除，不過到周日截稿為止，仍未看到官方出面說明。（繼續閱讀…）

討罵度：★★★★★

小編評語：好好地單純宣傳自家的影集不是很好嗎…。

Netflix日前才因股價重挫、裁員150名員工和Q1訂戶流失20萬人之外，現在台灣Netflix粉絲團又為了該平台宣傳新劇搞「台灣買不到快篩」的迷因貼文惹禍上身。（路透）
Netflix日前才因股價重挫、裁員150名員工和Q1訂戶流失20萬人之外，現在台灣Netflix粉絲團又為了該平台宣傳新劇搞「台灣買不到快篩」的迷因貼文惹禍上身。（路透）


來猜猜哪款手機賣得最好吧！根據外媒報導，2022年第1季全球暢銷智慧型排行榜前5名，不意外地蘋果iPhone 13拿下第1名，顯示著蘋果年初一度爆缺貨危機，但仍然不減其買氣。（繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：這排行是不是意圖要讓果粉和安卓粉再對決（誤）。

iPhone 13系列加起來占了iPhone 2022年第1季的總收入84%，其中又以iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max賣的最好。示意圖。記者季相儒／攝影
iPhone 13系列加起來占了iPhone 2022年第1季的總收入84%，其中又以iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max賣的最好。示意圖。記者季相儒／攝影


歐盟日前積極推動手機統一USB Type-C接孔，外傳蘋果也著手測試USB Type-C版的iPhone。知名分析師郭明錤表示，明（2023）年的iPhone 15將改為USB Type-C，另外還有5大產品也有機會順勢轉換。（繼續閱讀…）

期待度：★★★★★

小編評語：我真的就在等Type-C，出門少帶1條線就超方便！

AirPods系列未來有可能會將接頭改成USB Type-C。報系資料照／記者黃筱晴攝影
AirPods系列未來有可能會將接頭改成USB Type-C。報系資料照／記者黃筱晴攝影


台灣YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」，頻道「Pan Piano」擁有超過300萬人訂閱，時常以「最少布料」cosplay知名動漫角色，並演奏相對應的動漫歌曲。但近日有網友在網路論壇分享一日本頻道，僅用「更衣」內容吸引全網目光，一部影片就有3百多萬的觀看數，讓台灣網友直呼「流量密碼掌握得很好」。（繼續閱讀…）

遐想度：★★★★★

小編評語：大家真的絞盡腦汁拚觀看流量耶～。

該影片拍下女性在薄紗後更衣的過程。圖／擷自YouTube影片
該影片拍下女性在薄紗後更衣的過程。圖／擷自YouTube影片


新一代iPhone換換外型還不夠，據外媒曝光蘋果的最新專利文件，蘋果針對裝上新的iPhone保護殼或底座，將會有不同的簡易版UI介面方便操作。（繼續閱讀…）

期待度：★★★★☆

小編評語：感覺這樣的手機殼會有點貴。

蘋果的最新專利顯示，裝上新的iPhone保護殼或底座時，將會有不同的簡易版UI介面方便操作。圖為蘋果官方手機殼。（翻攝自蘋果官網）
蘋果的最新專利顯示，裝上新的iPhone保護殼或底座時，將會有不同的簡易版UI介面方便操作。圖為蘋果官方手機殼。（翻攝自蘋果官網）


iPhone 14 Pro系列要「揮別瀏海」係金ㄟ嗎？現在有YouTuber聲稱拿到iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機，並且與iPhone 13 Pro Max比較實際大小，似乎都跟謠言相差不遠，《聯合新聞網》整理這次實體模型機的3大點比一比。（繼續閱讀…）

購買度：★★★★★

小編評語：挖孔螢幕設計的iPhone我等你好久了。

國外有YouTuber聲稱拿到iPhone 14 Pro Max石墨色實機大小的模型機（左），並且與iPhone 13 Pro Max（右）比較實際大小。（翻攝自YouTube頻道「Unbox Therapy」）
國外有YouTuber聲稱拿到iPhone 14 Pro Max石墨色實機大小的模型機（左），並且與iPhone 13 Pro Max（右）比較實際大小。（翻攝自YouTube頻道「Unbox Therapy」

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