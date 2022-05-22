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一周數位爆報／蘋果iPhone 14「從頭到尾」外洩不停 Netflix直搗快篩之亂？
沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
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真實度：★★★★☆
小編評語：蘋果的無線藍牙耳機真的應該要出了吧。
Netflix弄迷因嘲「買不到快篩」挨轟刪文 神隱未道歉惹醫怒：想被罰300萬？Netflix日前才因股價重挫、裁員150名員工和Q1訂戶流失20萬人之外，現在台灣Netflix粉絲團又為了該平台宣傳新劇再惹禍上身！Netflix以《還有明天》的劇情片段配上「風吹日篩（曬）還是買不到」的貼文，疑似嘲笑台灣買不到快篩，引起不少網友反感，雖然該文已被刪除，不過到周日截稿為止，仍未看到官方出面說明。（繼續閱讀…）
討罵度：★★★★★
小編評語：好好地單純宣傳自家的影集不是很好嗎…。
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驚訝度：★★★★★
小編評語：這排行是不是意圖要讓果粉和安卓粉再對決（誤）。
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期待度：★★★★★
小編評語：我真的就在等Type-C，出門少帶1條線就超方便！
YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」，頻道「Pan Piano」擁有超過300萬人訂閱，時常以「最少布料」cosplay知名動漫角色，並演奏相對應的動漫歌曲。但近日有網友在網路論壇分享一日本頻道，僅用「更衣」內容吸引全網目光，一部影片就有3百多萬的觀看數，讓台灣網友直呼「流量密碼掌握得很好」。（繼續閱讀…）
遐想度：★★★★★
小編評語：大家真的絞盡腦汁拚觀看流量耶～。
iPhone手機殼藏新東西？蘋果專利曝光 秒變神機新一代iPhone換換外型還不夠，據外媒曝光蘋果的最新專利文件，蘋果針對裝上新的iPhone保護殼或底座，將會有不同的簡易版UI介面方便操作。（繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：感覺這樣的手機殼會有點貴。
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購買度：★★★★★
小編評語：挖孔螢幕設計的iPhone我等你好久了。
數位夯什麼
▪ 鏡頭史上最大粒！iPhone 14 Pro Max真的長這樣 實體模型機比拚3重點
▪ 與病毒共存更愛趴趴走？錯！Google最新數據一次看 台人乖乖「類封城」
▪ 流量密碼？比爆乳鋼琴女神小P狂…她換裝貼薄紗秀驚人身材
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▪ iPhone手機殼藏新東西？蘋果專利曝光 秒變「神機」
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