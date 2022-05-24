Google強化無障礙使用體驗 讓Android、Chrome操作更便捷

如同微軟、蘋果長時間在旗下產品投入協助身障者使用的服務與功能設計，Google過去以來也持續在Android、Chrome等產品增加協助身障者方便使用功能，而在近期全球無障礙體認日 (GAAD)中，由Google無障礙團體資深總監Eve Andersson分享內容，進一度說明Google如何與身障人士社群合作，透過了解實際需求，進而讓產品以更多便利功能提供使用。

Eve Andersson表示，身障人士在真實生活中所面臨困難，有時候比想像中有更大落差，由於每個人的狀況不同，因此難以透過單一設計滿足所有身障者的實際使用需求，因此長時間與身障社群合作也就更顯得重要。

事實上，很多在Android上的便利功能，其實一開始都是源自針對身障人士輔助需求所打造功能，例如在2019年推出的即時語音轉錄文字app-Live Transcribe，其實就是方便聽障人士可以透過即時語音轉換成文字方式，藉此能與一般人正常交流，而應用相關技術的Live Caption即時字幕功能，最早其實也是為了能讓聽障人士順利關看影片。

而參與Live Transcribe的其中一名Google工作人員Dimitri Kanevsky，本身就是一名聽障人士，從小就是透過讀取唇語方式與人交流，但他也知曉僅透過唇語還是有許多不便之處，例如唇語仍有難以辨讀的情況，或是難以詮釋更多內容細節。

在Dimitri Kanevsky的理想中，更希望能藉由科技方式讓身障人士能以更直覺、簡單方式與一般人正常交流，因此在其擔任研究人員過程中，便持續致力於語音識別技術，加入Google團隊更參與Live Transcribe技術研發，如今此項技術已經累積超過100萬人使用，並且讓更多聽障人士能透過此項技術與他人自然交流。

Dimitri Kanevsky表示，在近年因疫情影響，使得眾人必須配戴口罩確保健康安全情況下，對於許多聽障人士而言，將面臨因為配戴口罩，導致難以直接讀取唇語的挑戰，但是在Live Transcribe技術輔助之下，依然能讓聽障人士順利與人溝通，不致於因為疫情影響，使得生活變得更不方便。

除此之外，Google目前也開始在YouTube服務加入即時字幕功能，讓聽障使用者也能透過字幕了解影片陳述內容，而在Google Meet線上視訊會議功能中，除了同樣加入即時字幕功能，甚至可以透過多視窗釘選功能，讓講者與手語翻譯人員的畫面並列，以利聽障使用者了解會議談論內容。

另外，對外方面也透過名為Project Relate的工具，讓語言障礙者能夠彼此順利交流，另外也透過名為Project Euphonia的研究工具，並且加入識別法語、印地語、日語及西班牙語，讓更多有語言障礙的人士能藉由Google技術更流暢地溝通交流。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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