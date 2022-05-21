快訊

陳時中稱疫情沒暴衝代表「控制得宜」但單日增8萬例「會拖較長」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《暗黑破壞神 永生不朽》6/23登台 另增Windows PC測試版

聯合新聞網／ 楊又肇

暴雪娛樂宣布，《暗黑破壞神 永生不朽》將於6月23日登上Android、iOS行動平台，以及Windows PC平台，分別在香港、印尼、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣和泰國發行，而越南地區則僅提供Windows PC平台版本。

繼先前說明《暗黑破壞神 永生不朽》將在6月上旬先在全球多數地區推出，此次宣布包含台灣、香港等亞洲市場將在6月23日推出消息，並且透過亞太地區專屬伺服器遊玩，而暴雪娛樂更確認將在上市時同步開啟Windows PC平台版本測試，並且支援跨平台對戰與跨平台進度共享功能，讓玩家可在手機與PC平台之間無縫移轉遊玩體驗。

至於Windows PC平台版本測試內容，將涵蓋所有遊戲遊玩功能，並且可在測試結束後保留遊玩進度。

六月上旬《暗黑破壞神 永生不朽》於全球大多數區域推出後，亞太地區玩家也將於6月23日加入戰鬥，捍衛聖修亞瑞！

這段期間，團隊將於亞太地區建置專屬伺服器，確保玩家能獲得最佳遊戲體驗。遊戲上市後，當玩家開啟《暗黑破壞神 永生不朽》時，系統將依照使用設備之預設語言與連線ping值，推薦連線伺服器，以提供玩家最佳連線品質與社交體驗。

玩家可選擇6個《暗黑破壞神》的經典職業來捍衛聖休亞瑞，分別是野蠻人、聖教軍、狩魔獵人、武僧、死靈法師、秘術師，並踏上旅途探索八個獨特區域以及衛斯馬屈這座主城市。玩家會遇見熟悉和全新的《暗黑破壞神》系列角色，包括貫穿系列作品的人物迪卡．凱恩，並踏上任務旅途，趕在烈焰地獄的爪牙前先一步尋找腐化的世界之石碎片，並阻止對方邪惡的陰謀。

而依照設定，《暗黑破壞神 永生不朽》的全新故事，其時間軸將介於《暗黑破壞神II》和《暗黑破壞神III》之間，而玩家可在廣大的遊戲世界中探索聖休亞瑞，並且與其他玩家組成最多八人的戰隊挑戰團隊內容，例如：緊張刺激的地獄骨匣團隊副本首領，或是加入最多150人的氏族，並且挑戰氏族成就。

另外，《暗黑破壞神 永生不朽》更加入完整陣營導向、名為鬥爭循環的PvP系統，玩家能夠集結參加持續循環的戰爭，而伺服器內的頂尖排名玩家將獲得永恆之冠，並且成為不朽者的領袖。與此同時，玩家也必須透過系列遊戲模式捍衛地位，其中包括場面激烈的1 v 30決戰。

《暗黑破壞神 永生不朽》由暴雪娛樂和網易共同開發，本身採基本核心內容免費遊玩設計，並且伴隨非必要的遊戲內購項目，更預計在未來幾年定期推出全新內容，例如全新區域、地城和角色職業，一樣將維持基本免費遊玩形式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪

延伸閱讀

《暗黑破壞神 永生不朽》敲定6/23在台推出 迎戰烈焰地獄的威脅！

澤倫斯基：烏東頓巴斯地區被俄軍摧毀 宛如地獄

女星遭家暴「被打到休克送醫」　發文暗示：救救我

血汗確診護理師「不忍了」想轉科技業 網勸改找這類醫療缺

相關新聞

用「玩具箱」享受適齡的驚喜與歡樂 Netflix針對兒童推出自動選片功能

Netflix宣布針對兒童觀看需求推出「神祕箱」功能，讓系統自動推薦更合適兒童觀看內容。

想看隨時能「參觀」 Intel啟用線上虛擬博物館

Intel近期配合國際博物館日 (5月18日)將1983年建造的Intel博物館搬到線上，在疫情期間更方便讓使用者「參觀」。

美國參議員提出新法 禁Google等大規模科技業者參與數位廣告生態

美國兩黨參議員共同發起新法，預期將使Google拆分其線上廣告業務，避免形成市場壟斷問題。

Yahoo奇摩公布「元宇宙世代白皮書」 曝最期待元宇宙的是「這年齡層」

Yahoo奇摩公布最新「元宇宙世代白皮書」，說明35歲以下年齡層的用戶約70%比例期待元宇宙到來，同時近80%比例用戶對於元宇宙中的虛擬分身感興趣，而對於諸多消費者而言，工作開會、社交交友、演唱會及現場活動更是可運用虛擬分身的體驗情境，同時也有將近50%比例用戶表示使用過NFT內容，甚至有超過52%比例用戶選擇值得信賴平台交易NFT。

愛打電動的王子不會變壞！沙國王儲帶領基金成為任天堂第二大股東

沙烏地阿拉伯公共投資基金 (Public Investment Fund,PIF)近期宣布，已經取得日本任天堂約5.01%股權，並且成為任天堂第二大股東，僅次於任天堂當前最大股東日本Master Trust信託銀行。

高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器正式揭曉 Snapdragon 7 Gen 1同步亮相

在稍早於北京水立方舉辦的「驍龍之夜」線上直播活動中，Qualcomm正式揭曉Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並且由小米確認將在接下來推出的小米12 Ultra率先採用此款處理器。而在此次公布消息中，更同步宣布推出Snapdragon 7 Gen 1處理器，而OPPO也確認將率先採用此款處理器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。