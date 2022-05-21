《暗黑破壞神 永生不朽》6/23登台 另增Windows PC測試版

暴雪娛樂宣布，《暗黑破壞神 永生不朽》將於6月23日登上Android、iOS行動平台，以及Windows PC平台，分別在香港、印尼、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣和泰國發行，而越南地區則僅提供Windows PC平台版本。

繼先前說明《暗黑破壞神 永生不朽》將在6月上旬先在全球多數地區推出，此次宣布包含台灣、香港等亞洲市場將在6月23日推出消息，並且透過亞太地區專屬伺服器遊玩，而暴雪娛樂更確認將在上市時同步開啟Windows PC平台版本測試，並且支援跨平台對戰與跨平台進度共享功能，讓玩家可在手機與PC平台之間無縫移轉遊玩體驗。

至於Windows PC平台版本測試內容，將涵蓋所有遊戲遊玩功能，並且可在測試結束後保留遊玩進度。

六月上旬《暗黑破壞神 永生不朽》於全球大多數區域推出後，亞太地區玩家也將於6月23日加入戰鬥，捍衛聖修亞瑞！

這段期間，團隊將於亞太地區建置專屬伺服器，確保玩家能獲得最佳遊戲體驗。遊戲上市後，當玩家開啟《暗黑破壞神 永生不朽》時，系統將依照使用設備之預設語言與連線ping值，推薦連線伺服器，以提供玩家最佳連線品質與社交體驗。

玩家可選擇6個《暗黑破壞神》的經典職業來捍衛聖休亞瑞，分別是野蠻人、聖教軍、狩魔獵人、武僧、死靈法師、秘術師，並踏上旅途探索八個獨特區域以及衛斯馬屈這座主城市。玩家會遇見熟悉和全新的《暗黑破壞神》系列角色，包括貫穿系列作品的人物迪卡．凱恩，並踏上任務旅途，趕在烈焰地獄的爪牙前先一步尋找腐化的世界之石碎片，並阻止對方邪惡的陰謀。

而依照設定，《暗黑破壞神 永生不朽》的全新故事，其時間軸將介於《暗黑破壞神II》和《暗黑破壞神III》之間，而玩家可在廣大的遊戲世界中探索聖休亞瑞，並且與其他玩家組成最多八人的戰隊挑戰團隊內容，例如：緊張刺激的地獄骨匣團隊副本首領，或是加入最多150人的氏族，並且挑戰氏族成就。

另外，《暗黑破壞神 永生不朽》更加入完整陣營導向、名為鬥爭循環的PvP系統，玩家能夠集結參加持續循環的戰爭，而伺服器內的頂尖排名玩家將獲得永恆之冠，並且成為不朽者的領袖。與此同時，玩家也必須透過系列遊戲模式捍衛地位，其中包括場面激烈的1 v 30決戰。

《暗黑破壞神 永生不朽》由暴雪娛樂和網易共同開發，本身採基本核心內容免費遊玩設計，並且伴隨非必要的遊戲內購項目，更預計在未來幾年定期推出全新內容，例如全新區域、地城和角色職業，一樣將維持基本免費遊玩形式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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