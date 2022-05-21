高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器正式揭曉 Snapdragon 7 Gen 1同步亮相

在稍早於北京水立方舉辦的「驍龍之夜」線上直播活動中，Qualcomm正式揭曉Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並且由小米確認將在接下來推出的小米12 Ultra率先採用此款處理器。而在此次公布消息中，更同步宣布推出Snapdragon 7 Gen 1處理器，而OPPO也確認將率先採用此款處理器。

如先前傳聞，Snapdragon 8+ Gen 1處理器將運作時脈提高至3.2GHz，在CPU與GPU運算效能均相比Snapdragon 8 Gen 1處理器提高10%，同時電力損耗均降低30%，整體電力損耗更降低15%。

整體表現方面，Qualcomm表示Snapdragon 8+ Gen 1處理器在遊戲遊玩時間可額外延長1小時，影片播放時間將增加80分鐘，線上社群平台使用時間亦可增加50分鐘，另外語音通話時間亦可增加超過5.5小時，藉由5G網路連接微信視訊通話時間更可增加25分鐘，音樂播放時間則可增加17小時。

而在人工智慧應用部分，Snapdragon 8+ Gen 1處理器採用第七代Snapdragon AIE人工智慧引擎，整體運算效能更提高20%，其他部分更標榜在Snapdragon Sound、Snapdragon Connect、Snapdragon Sight、Snapdragon Elite Gaming，以及Snapdragon Secure同樣帶來更沉浸的使用體驗。

另一方面，Qualcomm也同步推出Snapdragon 7 Gen 1處理器，其中同樣導入第七代Snapdragon AIE人工智慧引擎，並且採用與8系列處理器相同的三組Spectra 14位元影像處理晶片設計，可對應2億畫素處理運算能力，支援逐個畫面進行4K HDR拍攝，以及HDR10+影片拍攝，同樣也支援保險庫級別的安全保護，同樣相容Android Ready SE安全設計。

連接部分，Snapdragon 7 Gen 1處理器也採用FastConnect 6900連接系統設計，採用Snapdragon X62 5G連網晶片。

在此次發表會上，小米更透露將率先在旗下產品採用此次揭曉的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，預期將應用在接下來即將推出的小米12 Ultra，而OPPO也確認將在5月23日即將推出的Reno 8系列骰用Snapdragon 7 Gen 1處理器。

至於從今年第二季開始，Qualcomm也確認將與諸多品牌業者合作此次推出的新款處理器，其中包含華碩ROG、黑鯊科技、紅魔、iQOO、一加，以及包含榮耀、聯想、Motorola、nubia、realme、中興、vivo、Redmi等品牌都會推出新款手機產品。

就先前說法，此次揭曉的Snapdragon 8+ Gen 1處理器改以台積電4nm FinFET製程生產，而Snapdragon 7 Gen 1處理器則維持使用三星4nm EUV製程打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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