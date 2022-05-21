愛打電動的王子不會變壞！沙國王儲帶領基金成為任天堂第二大股東

Yahoo奇摩公布最新「元宇宙世代白皮書」，說明35歲以下年齡層的用戶約70%比例期待元宇宙到來，同時近80%比例用戶對於元宇宙中的虛擬分身感興趣，而對於諸多消費者而言，工作開會、社交交友、演唱會及現場活動更是可運用虛擬分身的體驗情境，同時也有將近50%比例用戶表示使用過NFT內容，甚至有超過52%比例用戶選擇值得信賴平台交易NFT。

2022-05-21 15:34