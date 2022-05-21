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愛打電動的王子不會變壞！沙國王儲帶領基金成為任天堂第二大股東

聯合新聞網／ 楊又肇

沙烏地阿拉伯公共投資基金 (Public Investment Fund,PIF)近期宣布，已經取得日本任天堂約5.01%股權，並且成為任天堂第二大股東，僅次於任天堂當前最大股東日本Master Trust信託銀行。

對於此項收購，沙烏地阿拉伯公共投資基金對外表示僅為一般投資，並不具備任何策略性收購想法。

沙烏地阿拉伯公共投資基金於1971年創立，目前由沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧本‧沙爾曼 (Mohammed Bin Salman)擔任主席，旗下經手資產總計超過5800億美元規模，目前是全球排名前幾位的主權財富基金。

除了收購任天堂股權，沙烏地阿拉伯公共投資基金近期更接連收購CAPCOM約6.09%股權，以及光榮特庫摩 (KOEI TECMO)約5.03%股權，另外也收購韓國遊戲發行商NEXON約9.14%股權，去年則是宣布收購包含動視暴雪、EA、Take-Two等遊戲業者發行股權。

至於沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧本‧沙爾曼自身創立的米斯克財團，更在2020年收購SNK多達96%股權，而米斯克財團過去更曾與SNK合作，透過財團旗下Manga Production Company合作推動動畫及遊戲內容發展，其中包含讓沙烏地阿拉伯學生前往日本交流學習。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

沙烏地阿拉伯 任天堂 日本

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