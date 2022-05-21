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Yahoo奇摩公布「元宇宙世代白皮書」 曝最期待元宇宙的是「這年齡層」

聯合新聞網／ 楊又肇

Yahoo奇摩公布最新「元宇宙世代白皮書」，說明35歲以下年齡層的用戶約70%比例期待元宇宙到來，同時近80%比例用戶對於元宇宙中的虛擬分身感興趣，而對於諸多消費者而言，工作開會、社交交友、演唱會及現場活動更是可運用虛擬分身的體驗情境，同時也有將近50%比例用戶表示使用過NFT內容，甚至有超過52%比例用戶選擇值得信賴平台交易NFT。

依照「元宇宙世代白皮書」內容指出，以1987年前後出生為分水嶺，35歲以上的用戶認為元宇宙是現實世界的「加值」，並且認為可藉由數位化虛擬形式擴展現有社交圈，並且獲得更好體驗與市場商機，而35歲以下用戶則以創作者自居為主，認為元宇宙是現實世界的「延伸」，並且具備更具自由開放、平等多元，以及高度個人化特性。

而超過70%比的35歲以下用戶期待元宇宙世代發展，並且期待能以個人虛擬分身打破現實世界隔閡，藉此展開隨心所欲的探險與個人化空間發展。另一方面，包含隱私安全、身歷其境、即時互動、個人空間、虛擬物品都是元宇宙時代被看重議題。

其中，將近80%的用戶對於元宇宙中的虛擬分身感興趣，同時年齡越低的用戶族群對於虛擬分身感興趣比重更高，並且預期虛擬分身可活用在工作開會、社交交友、演唱會及現場活動等場景，並且透過虛擬身分表達更真實的自我。

至於NFT內容也是許多用戶對於元宇宙看重項目，將近50%比例用戶表示曾體驗過NFT畫作、虛擬個人圖像、限量圖卡等內容，甚至也不少人表示曾經購買NFT內容，並且對於藝術創作、具投資潛力與高知名度的NFT內容感興趣。

同時也有過半用戶認為必須找值得信任平台交易NFT內容，而包含是否重視用戶隱私、價格是否親民、商品介紹是否清楚，以及能否使用真實貨幣交易，同樣也是使用者著重關注項目。

Yahoo奇摩將抓住元宇宙虛實整合發展機會

目前Yahoo奇摩方面也表示會抓住元宇宙虛實整合發展機會，尤其從早期圖文傳撥到目前結合線上直播的親臨式體驗，未來結合數位化虛擬體驗的沉浸互動內容將成為主流趨勢下，Yahoo更強調會在Yahoo TV等產品結合更多新科技，藉此打造沉浸式內容，同時也將結合旗下廣告生態系統、服務項目，藉此創造更大內容傳播效益。

另外，Yahoo奇摩也表示與台灣區塊鏈新創公司Blocto合作打造在地化的Yahoo NFT商店，讓使用者能更安心、便利地購買NFT內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

元宇宙 Yahoo

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