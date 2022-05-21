想看隨時能「參觀」 Intel啟用線上虛擬博物館
Intel近期配合國際博物館日 (5月18日)將1983年建造的Intel博物館搬到線上，在疫情期間更方便讓使用者「參觀」。
位於美國加州聖克拉拉的Intel總部內，主要用於宣傳Intel歷年推出產品與技術發展歷史的Intel博物館，最早在1983年完成建造，並且從1992年對外開放參觀，更在1999年進行擴建，讓博物館規模擴大三倍，甚至增加附屬商店販售Intel周邊物品。
在近期疫情影響之下，Intel希望能持續吸引更多人參觀此博物館，因此透過線上數位形式呈現，讓更多人可以透過網路連接方式「參觀」博物館展出內容。
依照Intel歷史學者Liz Jones說明，以線上數位形式呈現的Intel博物館，其實在很久之前就已經開始構思，希望能藉此吸引更多未能實際造訪Intel總部的人參觀，藉此更了解Intel發展歷史，以及過去以來的半導體技術發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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