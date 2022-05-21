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用「玩具箱」享受適齡的驚喜與歡樂 Netflix針對兒童推出自動選片功能
Netflix宣布針對兒童觀看需求推出「神祕箱」功能，讓系統自動推薦更合適兒童觀看內容。
類似針對一般使用者推薦內容機制，Netflix此次針對兒童使用者打造的「神祕箱」功能，將可藉由過去觀看紀錄等資訊，透過人工智慧篩選方式推薦合適觀看內容，讓使用者能挖掘全新未曾看過節目。
針對此次推出的「神秘箱」功能，Netflix強調可讓兒童使用者觀看系統推薦的下一部節目或電影時，都能享受滿滿的驚喜與歡樂。
除了「神祕箱」功能，Netflix過去也針對兒童使用需求推出「兒童Top10」榜單、兒童觀影回顧，以及推薦電子郵件等功能，另外也能透過家長控制工具避免兒童使用者接觸到不適合年齡觀看內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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