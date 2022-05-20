全球機場免費Wi-Fi下載速度排名出爐 這國機場包辦前4名

許多人經常用來測試行動網路速度的Speedtest.net服務背後公司Ookla，稍早公布全球機場提供免費使用Wi-Fi資源傳輸速度排名，其中美國境內主要機場就包辦前4名。

從排名結果來看，機場提供免費使用網路傳輸速度最快的是加州舊金山國際機場，下載速度平均達176.25 Mbps。其次則是位於西雅圖的西雅圖-塔科馬國際機場，下載速度平均達171.01 Mbps，而第三及第四分別是達拉斯/沃斯堡國際機場與芝加哥歐海爾國際機場，下載速度平均達113.64 Mbps與85.49 Mbps。

而排名第五的則是位於杜拜的杜拜國際機場，之後還包含哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場、阿姆斯特丹史基浦機場與洛杉磯國際機場。

不難看出上述機場都是承載國際航班運量，同時也銜接在地境內航班接駁，因此提供Wi-Fi網路頻寬吞吐量相對較高，以利多數旅客用於查詢航班、機場資訊，或是處理公務、與家人親友聯繫等，同時因為多數人會以下載使用為主，因此這些機場所提供免費Wi-Fi網路資源，有時反而在上傳速度會比下載速度更快。

同時，部分機場因應不同傳輸距離、裝置相容特性，會額外提供一般2.4GHz頻段的Wi-Fi連接資源，或是對應5GHz頻段規格，例如美國丹佛國際機場與法國巴黎夏爾·戴高樂國際機場均提供不同頻段的Wi-Fi連接資源。

另外，Ookla也指出機場各航空業者在其貴賓室提供的Wi-Fi連接資源也有不同，但通常都會比機場免費提供使用的Wi-Fi有更快傳輸速率，原因自然在於讓航空業者的卡籍會員能有更快網路連接體驗，同時使用這些網路資源的人數通常不算多，同時也會依照機場所在地、整體運量而異。

例如位於美國阿拉斯加的機場貴賓室內提供的Wi-Fi網路下載速度平均可達238.59 Mbps，而位於芝加哥與舊金山的聯合航空貴賓室所提供Wi-Fi網路下載速度則分別可達246.17 Mbps，以及244.37 Mbps。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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