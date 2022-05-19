不滿公司重返辦公室政策 前蘋果負責機器學習總監加入DeepMind
日前因公司要求員工每週陸續增加重返辦公室的決策，決定離開的蘋果負責機器學習總監Ian Goodfellow，目前已經加入Alphabet旗下人工智慧技術公司DeepMind。
過去加入蘋果以前，Ian Goodfellow也曾在Google擔任技術研究者，因此這次加入DeepMind預期將協助推動人工智慧技術發展，對於蘋果而言可能會是明顯人才損失。
Ian Goodfellow先前在向內部員工寄送電子郵件內容提到，認為更彈性的工作型態才符合其團隊最佳運作模式，顯然與蘋果當前要求員工重返辦公室的政策衝突，成為Ian Goodfellow決定離開蘋果的因素。
而除了Ian Goodfellow，其實也有不少蘋果員工反對公司要求逐步恢復返回辦公室工作的政策，甚至認為在目前有更多可維持遠距辦公的工作機會情況下，並不需要留戀在蘋果工作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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