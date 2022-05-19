快訊

成大外地生居照7日超慘心聲「邊緣人真的不能確診」

戰張善政 民進黨不排除挑「大咖」空降參選桃園

費半暴跌拖累台積電ADR挫跌3% 日月光、聯電跌更重

不滿公司重返辦公室政策 前蘋果負責機器學習總監加入DeepMind

聯合新聞網／ 楊又肇

日前因公司要求員工每週陸續增加重返辦公室的決策，決定離開的蘋果負責機器學習總監Ian Goodfellow，目前已經加入Alphabet旗下人工智慧技術公司DeepMind。

過去加入蘋果以前，Ian Goodfellow也曾在Google擔任技術研究者，因此這次加入DeepMind預期將協助推動人工智慧技術發展，對於蘋果而言可能會是明顯人才損失。

Ian Goodfellow先前在向內部員工寄送電子郵件內容提到，認為更彈性的工作型態才符合其團隊最佳運作模式，顯然與蘋果當前要求員工重返辦公室的政策衝突，成為Ian Goodfellow決定離開蘋果的因素。

而除了Ian Goodfellow，其實也有不少蘋果員工反對公司要求逐步恢復返回辦公室工作的政策，甚至認為在目前有更多可維持遠距辦公的工作機會情況下，並不需要留戀在蘋果工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

遠距 機器學習

延伸閱讀

iPhone手機殼藏新東西？蘋果專利曝光 秒變玩Game、拍照神機

蘋果無障礙輔助新功能 幫盲胞找門給失聰者字幕

蘋果喊輔助功能再更新 可判斷門的位置、聲音即時轉為字幕

蘋果「Tap to Pay」收款功能免感應設備 已在這些地方測試

相關新聞

不滿公司重返辦公室政策 前蘋果負責機器學習總監加入DeepMind

日前因公司要求員工每週陸續增加重返辦公室的決策，決定離開的蘋果負責機器學習總監Ian Goodfellow，目前已經加入Alphabet旗下人工智慧技術公司DeepMind。

「假帳號比想像還多」馬斯克要求Twitter證明假帳號實際數量 否則暫緩收購

即便Twitter回應指稱假帳號數量僅佔所有帳號不到5%，但Elon Musk（馬斯克）堅持認為實際數量至少會在20%以上，同時要求Twitter證明假帳號數量，否則無法讓原訂收購計畫繼續推進。

導入100%乾淨電力 Google啟用完全自行設計的全新Bay View園區

Google稍早正式啟用從2017年開始動土施工，位於原本山景城總部附近的Bay View園區，同時也說明這座從頭到尾由Google自行設計的園區背後故事。

掃QR Code就被駭！健身app也遭殃 Google Play下架三款惡意軟體

英國UK Finance公布，截至2021年6月的六個月內，假冒銀行或警察的詐騙集團就詐騙了共8400萬英鎊（約新台幣31億）。顯示出詐騙問題依然無改善甚至更嚴重。

LINE推出DOSI Wallet 攻全球市場NFT交易平台、註冊流程更簡化

先前宣布將在全球市場推出NFT平台DOSI，LINE子公司LINE NEXT稍早宣布將推出專用錢包服務DOSI Wallet。

馬斯克質疑Twitter假帳號影響市值 用更低價格收購「並非太大問題」

針對市場質疑以440億美元收購Twitter似乎太高，Elon Musk（馬斯克）稍早出席邁阿密科技論壇活動時表示，以更低價格買下Twitter並非太大問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。