Sony放眼2022 佈局元宇宙、強化遊戲內容開發、進軍車輛市場

Sony稍早宣布2022財年經營方向，其中包含持續強化遊戲業務、網路服務，另外也強調佈局元宇宙應用發展，而包含新能源車輛在內的移動解決方案將是未來發展重點。

依照Sony社長吉田憲一郎表示，日後發展重點將繼續著重在遊戲、網路服務，以及諸多以人為出發的營運模式。

其中，預計在2022財年內累積銷售1800萬台PlayStation 5，並且持續強化遊戲內容開發。而配合接下來即將上線的新版PlayStation Plus訂閱服務，Sony表示將持續在網路服務進行創新，同時更透露目前在PlayStation Network服務的營收獲利已經累積超過1.8兆日圓 (約新台幣4135萬元)

針對接下來的元宇宙發展趨勢，Sony更說明將會透過旗下遊戲資產優勢投入發展，包含接下來即將推出的PlayStation VR 2，以及Sony近期持續對外收購遊戲工作室，加上Sony本身豐富影音技術與內容資源，將成為佈局元宇宙重要動能。

其他方面，Sony也將加強投資影像與感光元件解決方案部門業務發展，並且抓住智慧車輛與智慧物聯網應用發展趨勢，同時針對日前與本田合資成立公司，藉此進軍車輛市場的日後發展寄予厚望，預期再次帶動「感動」體驗。

在內容產業方面，Sony Music方面將持續強化串流媒體佈局，而Sony Pictures方面則會加強與漫威宇宙 (Marvel Universe)合作，另外也將持續強化在印度市場推行的Sony LIV OTT內容服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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