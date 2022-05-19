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「假帳號比想像還多」馬斯克要求Twitter證明假帳號實際數量 否則暫緩收購

聯合新聞網／ 楊又肇

即便Twitter回應指稱假帳號數量僅佔所有帳號不到5%，但Elon Musk堅持認為實際數量至少會在20%以上，同時要求Twitter證明假帳號數量，否則無法讓原訂收購計畫繼續推進。

在此之前，Elon Musk持續以Twitter假帳號比想像還多為由，藉此說明將暫緩收購Twitter，甚至透露將協商以更低價格進行收購。而Twitter方面則是由執行長Parag Agrawal說明假帳號並未像Elon Musk所說那樣多，僅在所有帳號數量的5%以下，同時Twitter也為了避免股價受到Elon Musk的推文影響，更聲明將近快依照原本商定價格與收購條款完成交易。

不過，Elon Musk顯然抓著Twitter假帳號問題，希望以更低價格進行收購，而在後續推文中更呼籲美國證券交易委員會介入調查，釐清Twitter假帳號問題是否比想像中更嚴重。

依照Elon Musk的看法，認為若Twitter充斥著大量假帳號問題，勢必會直接影響其廣告收益，在廣告業者無法獲得實質廣告投放效益情況下，將會造成後續將廣告業務從Twitter抽離，或是降低投放比重，對於Twitter日後業務發展將形成不利局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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