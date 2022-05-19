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導入100%乾淨電力 Google啟用完全自行設計的全新Bay View園區

聯合新聞網／ 楊又肇

Google稍早正式啟用從2017年開始動土施工，位於原本山景城總部附近的Bay View園區，同時也說明這座從頭到尾由Google自行設計的園區背後故事。

在去年的Google I/O 2021時，Google特別花費一些時間說明這座園區全數以乾淨電力驅動，除了以太陽能、風力產生電力，更包含藉由地熱產生電力，而園區建築上方的龍鱗式太陽能板更可配合角度迎合陽光照射形成電力。

傘式屋頂設計不僅發揮遮蔽太陽、雨水作用，更可配合明顯挑高設計，大幅增加室內自然進光量，加上內部隔間採無頂設計，進而能降低內部開燈照明的需求，同時也能透過外部風流調節內部氣溫，進而減少空調使用比例，藉此大幅降低電力損耗。

另一方面，內部建築佈局更採開放型態結構，除了增加空間度，更可迎合目前混合辦公使用需求，讓有需求進入辦公室的員工可以隨處預約使用會議室進行辦公，或是進行遠距視訊會議。

而園區更強調與自然生態銜接，本身建築更採無毒設計，透過地熱產生電力之餘，更說明將減少水資源浪費，並且說明將使Bay View園區用水效率大幅提升，同時提高廢水重複使用率，例如用於伺服器降溫、室內溫度調節等。

同時，Google也表示樂意分享Bay View園區設計理念，讓更多新建築也能以更環保、永續型態打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

建築 雨水

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