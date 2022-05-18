LINE手機版更新 優化個人檔案查找好友更容易

通訊軟體LINE今天在官方部落格公布Android及iOS手機版12.7.0新功能，LINE主頁自2020年之後再度更新使用介面，優化好友列表，讓用戶更容易查找好友。

LINE Android 12.7.0版已上線，iOS版本將於近期釋出。在新版本中，LINE主頁的好友名單分類為「今日壽星」、「我的最愛」、「好友」、「群組」，列表新增好友頭像，每個列表下方也會顯示好友或群組名稱，分類更整齊。

在這次更新中，點選進入好友列表，可依據「名稱」、「最近新增」、「個人檔案更新」與「最近聊天」進行排序。

全新LINE主頁也優化個人檔案，將Keep入口移至右上方第一個圖示，並顯示個人檔案LINE MUSIC背景音樂。另新增生日壽星特效，如果用戶是當天壽星，會出現全螢幕熊大角色慶生，點選用戶名稱下方的「生日快樂」字樣可以重播動畫。

此外，釘選服務功能在這次更新中，調整為以一列左右滑動呈現，除了固定的貼圖與主題小舖外，用戶還可以透過最右邊的「新增」或左上方「顯示全部」進行編輯，最多可以自訂8個常用服務。

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