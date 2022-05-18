舊金山警察局將自駕車應用在執勤任務 卻引發隱私爭議

舊金山警察局目前已經開始將自駕車應用在巡邏等出勤業務，卻引發隱私爭議問題。

依照The Motherboard報導指稱，舊金山警察局開始將自駕車應用在出勤業務，同時也有參考文件說明警察人員在路上遇見「執勤」中的自駕車應該如何應對，以及如何取得自駕車在執勤過程透過攝影鏡頭錄製影像內容。

在報導內容中，更指出舊金山警察局已經將自駕車作為巡邏、案情調查輔助設備。不過，舊金山警察局方面並未說明採用哪一家公司提供自駕車進行執勤，目前與舊金山警察局合作的自駕車公司包含Waymo，以及通用汽車旗下Cruise。

而將自駕車應用在執勤過程，卻引發電子前線基金會 (EFF)等人抗議，認為美國警方已經可以合法取得車牌辨識紀錄、電子圍籬、智慧門鈴等紀錄資料，如今再加上可透過自駕車作為監視輔助工具，勢必將使警方有更大權力透過科技產品取得更多民眾隱私。

對此，Waymo表示旗下自駕車不會以隱私資料蒐集為目的進行身分識別，所有識別內容都不會與個人隱私資料連結，同時警方如果需要從自駕車內取出紀錄資料，依然必須透過合法程序申請，並非隨意就能取得。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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