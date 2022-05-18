LINE推出DOSI Wallet 攻全球市場NFT交易平台、註冊流程更簡化

先前宣布將在全球市場推出NFT平台DOSI，LINE子公司LINE NEXT稍早宣布將推出專用錢包服務DOSI Wallet。

依照說明，DOSI Wallet採「社群護照」 (social passport)設計，除了提供基本支付與交易服務，更結合DOSI生態圈多元的NFT體驗，以及線上社群功能。

DOSI平台預計在今年上半年上線，屆時將率先開啟交易與付款功能，並且將在DOSI Wallet加入多元付款方式，包括信用卡、電子支付 (LINE Pay、Naver Pay)，以及加密貨幣等。而註冊流程也將進一步簡化，只需在DOSI Wallet官網 (https://dosi.world)透過LINE、Facebook或Google等社群帳號註冊，完成綁定後就可登入。

為慶祝DOSI Wallet上線，LINE NEXT攜手近期於3月31日新開幕的韓國釜山樂天世界主題樂園 (Lotte World Adventure Busan)，合作舉辦NFT空投抽獎活動，推出四款以樂園代表人物Lotty和Rory短片內容製作的限量開園紀念版NFT，可透過DOSI Wallet收取。

除了預計在全球市場推出DOSI NFT平台，LINE日前也已經在日本地區推出LINE NFT交易平台，由LINE的日本加密資產與區塊鏈子公司LINE Xenesis負責營運。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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