馬斯克質疑Twitter假帳號影響市值 用更低價格收購「並非太大問題」

針對市場質疑以440億美元收購Twitter似乎太高，Elon Musk稍早出席邁阿密科技論壇活動時表示，以更低價格買下Twitter並非太大問題。

彭博新聞報導表示，Elon Musk的論點在於Twitter上的假帳號問題依然嚴重，估計至少有20%比例的帳號並非真人使用，甚至可能多達90%比例的帳號為虛設，因此認為有機會以更低價格買下Twitter。

不過，Twitter方面並未對此作任何回應，而先前在財報說明中，Twitter強調假帳號在所有帳號僅佔5%。但由於目前Twitter並未強制要求使用者以實名申請帳號，僅針對假帳號詐騙行為進行處置，因此除非假帳號產生過度影響，否則Twitter一般不會特別作限制。

而在Elon Musk看法中，則認為大量的假帳號將影響Twitter實際營收，甚至可能讓廣告業者投放廣告實際效益成空，因此先前要求Twitter先釐清所有帳號中的假帳號實際數量，甚至說明將隨機抽取100個帳號方式進行身分檢驗，藉此確認假帳號實際佔比，但隨後就被Twitter法務部門警告違反內部資訊保密協議。

至於在回應Elon Musk說法中，Twitter執行長Parag Agrawal強調服務中的假帳號數量佔比僅不到5%，並且強調此調查是透過人工手動在每季內針對數千個帳號進行審查，並且說明基於隱私保護，此項工作無法交給外部工作人員執行，全數是由內部團隊完成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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