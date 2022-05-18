快訊

罕見！俄評論家上節目警告：烏克蘭戰爭局勢正在惡化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬斯克質疑Twitter假帳號影響市值 用更低價格收購「並非太大問題」

聯合新聞網／ 楊又肇

針對市場質疑以440億美元收購Twitter似乎太高，Elon Musk稍早出席邁阿密科技論壇活動時表示，以更低價格買下Twitter並非太大問題

彭博新聞報導表示，Elon Musk的論點在於Twitter上的假帳號問題依然嚴重，估計至少有20%比例的帳號並非真人使用，甚至可能多達90%比例的帳號為虛設，因此認為有機會以更低價格買下Twitter。

不過，Twitter方面並未對此作任何回應，而先前在財報說明中，Twitter強調假帳號在所有帳號僅佔5%。但由於目前Twitter並未強制要求使用者以實名申請帳號，僅針對假帳號詐騙行為進行處置，因此除非假帳號產生過度影響，否則Twitter一般不會特別作限制。

而在Elon Musk看法中，則認為大量的假帳號將影響Twitter實際營收，甚至可能讓廣告業者投放廣告實際效益成空，因此先前要求Twitter先釐清所有帳號中的假帳號實際數量，甚至說明將隨機抽取100個帳號方式進行身分檢驗，藉此確認假帳號實際佔比，但隨後就被Twitter法務部門警告違反內部資訊保密協議。

至於在回應Elon Musk說法中，Twitter執行長Parag Agrawal強調服務中的假帳號數量佔比僅不到5%，並且強調此調查是透過人工手動在每季內針對數千個帳號進行審查，並且說明基於隱私保護，此項工作無法交給外部工作人員執行，全數是由內部團隊完成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 詐騙

延伸閱讀

NBA／喊話馬斯克入主 費里登盼藉此再回聯盟打球

推特CEO為打假帳號做法辯護 馬斯克回圖不買帳

馬斯克大嘴巴狂洩Twitter內部數據 激推特法務部門超不爽

收購案踩剎車...推特宣布凍結人事 2高階主管慘訴「被離職」

相關新聞

蘋果App Store新規 未來App漲價只要告知訂戶就自動續訂

為了避免遭濫用，蘋果也限制開發者的漲價次數、調漲幅度。 蘋果最近更改App Store平台規則，未來如果App應用程式的訂閱價格上漲時，極可能只會「告知」使用者，之後就自動續訂。 以前，如

誰是幸運兒？ 中華電499吃到飽隱藏版只發給這類人

2018年電信三雄499之亂殺出4G低價戰，當時約有200萬人申辦，近年隨著499元用戶合約到期續約後又到期，電信業者也...

LINE推出DOSI Wallet 攻全球市場NFT交易平台、註冊流程更簡化

先前宣布將在全球市場推出NFT平台DOSI，LINE子公司LINE NEXT稍早宣布將推出專用錢包服務DOSI Wallet。

馬斯克質疑Twitter假帳號影響市值 用更低價格收購「並非太大問題」

針對市場質疑以440億美元收購Twitter似乎太高，Elon Musk（馬斯克）稍早出席邁阿密科技論壇活動時表示，以更低價格買下Twitter並非太大問題。

蘋果「Tap to Pay」收款功能免感應設備 已在這些地方測試

日前預告將於今年下半年先在美國地區推行的「Tap To Pay」功能，蘋果顯然已經開始在加州Apple Park總部附近的訪客中心店面進行測試，讓蘋果員工可直接以iPhone完成收款。

蘋果iOS 15.5更新釋出 升級Podcast功能

蘋果公司（Apple）將於6月舉辦WWDC全球開發者大會，預期將公布新一代作業系統iOS 16。今天蘋果搶先釋出iOS1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。