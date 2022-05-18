馬斯克質疑Twitter假帳號影響市值 用更低價格收購「並非太大問題」
針對市場質疑以440億美元收購Twitter似乎太高，Elon Musk稍早出席邁阿密科技論壇活動時表示，以更低價格買下Twitter並非太大問題。
彭博新聞報導表示，Elon Musk的論點在於Twitter上的假帳號問題依然嚴重，估計至少有20%比例的帳號並非真人使用，甚至可能多達90%比例的帳號為虛設，因此認為有機會以更低價格買下Twitter。
不過，Twitter方面並未對此作任何回應，而先前在財報說明中，Twitter強調假帳號在所有帳號僅佔5%。但由於目前Twitter並未強制要求使用者以實名申請帳號，僅針對假帳號詐騙行為進行處置，因此除非假帳號產生過度影響，否則Twitter一般不會特別作限制。
而在Elon Musk看法中，則認為大量的假帳號將影響Twitter實際營收，甚至可能讓廣告業者投放廣告實際效益成空，因此先前要求Twitter先釐清所有帳號中的假帳號實際數量，甚至說明將隨機抽取100個帳號方式進行身分檢驗，藉此確認假帳號實際佔比，但隨後就被Twitter法務部門警告違反內部資訊保密協議。
至於在回應Elon Musk說法中，Twitter執行長Parag Agrawal強調服務中的假帳號數量佔比僅不到5%，並且強調此調查是透過人工手動在每季內針對數千個帳號進行審查，並且說明基於隱私保護，此項工作無法交給外部工作人員執行，全數是由內部團隊完成。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔
▪ 【周報】iPod我們懷念你…看21年進化史！iPhone 14 Pro長大掰了妹妹頭、Google手錶對決蘋果
▪ M2版iPad Pro修修臉？瀏海螢幕「長在腰上」 概念圖撞臉敵隊平板
▪ 【教學】小資族算每月花費卡關Excel 關鍵在做錯這動作
▪ 【開箱】Sony Xperia 1 IV運動拍照直播神器 3顆鏡頭全支援對焦連拍、拍好動毛小孩沒問題
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言