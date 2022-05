蘋果「Tap to Pay」收款功能免感應設備 已在這些地方測試

日前預告將於今年下半年先在美國地區推行的「Tap To Pay」功能,蘋果顯然已經開始在加州Apple Park總部附近的訪客中心店面進行測試,讓蘋果員工可直接以iPhone完成收款。

雖然先前Apple Store的員工已經可以直接以iPhone作為結帳工具,但在iPhone上依然需要額外安裝刷卡感應設備,而配合「Tap To Pay」功能的話,就只需要透過iPhone就能直接以內建NFC讀取信用卡、銀行卡等金融卡片,或是直接讀取消費者端啟用的Apple Pay功能,以及其他同樣以NFC運作的第三方支付與數位錢包服務。

由於無須搭配外接硬體配件,因此蘋果也能透過API連接方式,讓更多第三方app也能使用此項功能,例如近期與福特合作的Stripe就成為第一個使用此項功能的第三方app,之後也預期加入諸如Shopify等服務。

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO