蘋果「Tap to Pay」收款功能免感應設備 已在這些地方測試

日前預告將於今年下半年先在美國地區推行的「Tap To Pay」功能，蘋果顯然已經開始在加州Apple Park總部附近的訪客中心店面進行測試，讓蘋果員工可直接以iPhone完成收款。

雖然先前Apple Store的員工已經可以直接以iPhone作為結帳工具，但在iPhone上依然需要額外安裝刷卡感應設備，而配合「Tap To Pay」功能的話，就只需要透過iPhone就能直接以內建NFC讀取信用卡、銀行卡等金融卡片，或是直接讀取消費者端啟用的Apple Pay功能，以及其他同樣以NFC運作的第三方支付與數位錢包服務。

由於無須搭配外接硬體配件，因此蘋果也能透過API連接方式，讓更多第三方app也能使用此項功能，例如近期與福特合作的Stripe就成為第一個使用此項功能的第三方app，之後也預期加入諸如Shopify等服務。

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022

此項功能目前僅在今年下半年先於美國地區提供，並且開放iPhone XS系列之後機種使用，讓店家或個人賣家可以直接以iPhone作為收款工具，接受透過以Apple Pay，或是感應晶片信用卡、金融卡所支付費用，無須仰賴諸如Square所推行刷卡、感應設備。

而新增「Tap to Pay」功能，讓iPhone變成更方便的收款工具，蘋果預期能以此吸引更多小型店家、個人賣家使用，尤其是不太方便申請刷卡收款的攤販、快閃店，將能更方便以iPhone收款，藉此提升iPhone使用比例，同時也能進一步推動Apple Pay服務使用率。

至於未來是否會繼續在美國以外地區推行此項功能，依照蘋果的發展模式來看，應該也會進一步推廣到更多市場，甚至也會持續強化「Tap To Pay」功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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