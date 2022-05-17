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NFT內容真的有偽造！OpenSea啟用新系統驗證 減少「假貨」流竄

聯合新聞網 / 楊又肇

NFT (非同質化代幣)線上交易平台OpenSea近期表示，為了避免偽造的NFT內容影響數位交易市場運作，將透過新系統驗證NFT內容真偽，同時也將強化使用者身分驗證安全性。

依照OpenSea說明，將透過新系統確保惡意人士無法順利複製NFT內容，同時也將透過檢測方式比對NFT內容與真實收藏品是否相同，或是僅為偽造的複製品，而檢驗過程也將透過人為手動方式進行檢查，避免系統檢測出現疏漏情況。

由於過去以來有部分偽造NFT內容進行販售情況，雖然真實銷售的NFT內容可透過區塊鏈技術進行驗證，但在當前NFT內容市場被大幅炒作情況下，許多消費者也先後搶進此熱潮，因此也有不少有心人士利用一般消費者較難透過技術方式驗證購買NFT內容真偽的知識落差，藉此販售大量偽造NFT內容，進而從中獲利。

因此，OpenSea便是為了抑止此類問題繼續發生，因此提出採用新系統方式，藉此限制大量偽造NFT內容於交易平台上架，同時也強化使用者帳號驗證，避免個人帳號遭盜取，另一方面也開始著手刪除已經上架的偽造NFT內容。

而針對交易額度超過100 ETH的帳號，OpenSea也將提供專屬藍勾勾認證標記，方便使用者識別哪些帳號值得信賴，進而可放心交易NFT內容。不過，目前此項認證系統僅先以邀請制進行測試，但預期後續也會擴大推廣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術

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