AMD顯示卡進行策略調整 NVIDIA放大絕可能提前揭曉「Lovelace」GPU產品

今年3月底正式推出GeForce RTX 3090 Ti之後，NVIDIA在消費市場產品顯然也準備進入下一階段，預期會在今年內推出以Ada Lovelace名稱為代號的下一款GPU產品。

而從近期傳聞顯示，代號「Lovelace」的下一款GPU產品，預期會以GeForce RTX 40系列為稱，並且將從三星製程轉回台積電製程技術，預計以台積電4N製程設計打造，將帶來效能更顯著提升的運算表現。

不過，換成使用台積電製程技術背後的成本，以及效能提升幅度所反應產品價位，可能會讓GeForce RTX 40系列比先前推出GPU產品價位更高。

至於實際推出時程方面，原本消息指稱NVIDIA預期會在今年第三季之後，亦即在今年8月底舉辦的Gamescom 2022期間揭曉新款GPU產品，但考量AMD近期調整顯示卡推行策略，同時旗下採RDNA 3顯示架構、Navi 3X設計的GPU產品推出時程，甚至預計在2023年推出採Chiplet設計的衍生型號，因此NVIDIA將可能在今年7-8月期間就準備搶攻市場，預期將讓GeForce RTX 40系列以更快速度進入市場銷售。

在接下來即將舉辦的台北國際電腦展Computex 2022期間，NVIDIA預期也會公布旗下產品新消息，或許也可能預告接下來即將推出的「Lovelace」GPU產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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