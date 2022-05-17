Qualcomm傳在5月20日揭曉Snapdragon 7 Gen 1、Snapdragon 8 Gen 1+兩款處理器
Qualcomm中國稍早預告，將在5月20日晚間8點舉辦「驍龍之夜」活動，預期將會揭曉日前有不少傳聞的Snapdragon 7 Gen 1處理器，甚至可能同步揭曉強化版設計的Snapdragon 8 Gen 1+處理器。
依照先前消息透露，Snapdragon 7 Gen 1處理器採三星4nm EUV製程打造，分別以4組運作時脈達2361MHz的Arm Cortex-A710 CPU，以及4組運作時脈達1804MHz的Cortex-A510 CPU構成，並且搭配Adreno 662 GPU。
至於Snapdragon 8 Gen 1+處理器則會以去年底推出的Snapdragon 8 Gen 1處理器為基礎，但預期從三星4nm EUV製程換成台積電4nm FinFET製程技術生產，依然維持「1+3+4」組核心配置，維持採用1組Cortex X2 CPU，搭配3組Cortex-A710 CPU，以及4組Cortex-A510 CPU，運算效能則將提升10%左右。
目前暫時還無法確認這兩款處理器具體細節，但預期包含小米、OPPO、vivo等品牌都會採用此款處理器製作手機產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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