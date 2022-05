這名曾在Meta做過加密貨幣業務 如今跳槽成立新公司

過去負責Meta旗下加密貨幣業務,並且在去年底離開的David Marcus,目前在美國創投公司Andreessen Horowitz (a16z)投資之下,成立全新加密貨幣公司Lightspark。

依照Andreessen Horowitz公布消息,證實已經向David Marcus等人共同創立的Lightspark進行投資,但並未透露具體投資金額,但強調看好過去曾擔任PayPal總裁,更從在早期Facebook時期成立的Libra區塊鏈業務,並且負責當時Facebook旗下支付業務,預期Lightspark將能進一步帶動加密貨幣業務成長。

而Lightspark主要以擴展比特幣應用項目為重心,並且推動加密貨幣支付協定層Lightning Network相關發展,目前也計畫招募平台架構師,希望招募熟稔Lightning Network相關技術的工程人員加入。

除了透露目前以擴展Lightning Network應用為發展方向,Lightspark尚未透露是否自行投入加密貨幣相關業務,或是僅作為技術提供應用為主。

I wanted to share that we are starting a new company called @lightspark to explore, build and extend the capabilities and utility of #Bitcoin. As a first step, we’re actively assembling a team to dive deeper into the Lightning Network. (1/3)