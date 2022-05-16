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這名曾在Meta做過加密貨幣業務 如今跳槽成立新公司

聯合新聞網 / 楊又肇

過去負責Meta旗下加密貨幣業務，並且在去年底離開的David Marcus，目前在美國創投公司Andreessen Horowitz (a16z)投資之下，成立全新加密貨幣公司Lightspark

依照Andreessen Horowitz公布消息，證實已經向David Marcus等人共同創立的Lightspark進行投資，但並未透露具體投資金額，但強調看好過去曾擔任PayPal總裁，更從在早期Facebook時期成立的Libra區塊鏈業務，並且負責當時Facebook旗下支付業務，預期Lightspark將能進一步帶動加密貨幣業務成長。

而Lightspark主要以擴展比特幣應用項目為重心，並且推動加密貨幣支付協定層Lightning Network相關發展，目前也計畫招募平台架構師，希望招募熟稔Lightning Network相關技術的工程人員加入。

除了透露目前以擴展Lightning Network應用為發展方向，Lightspark尚未透露是否自行投入加密貨幣相關業務，或是僅作為技術提供應用為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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