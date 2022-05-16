這名曾在Meta做過加密貨幣業務 如今跳槽成立新公司
過去負責Meta旗下加密貨幣業務，並且在去年底離開的David Marcus，目前在美國創投公司Andreessen Horowitz (a16z)投資之下，成立全新加密貨幣公司Lightspark。
依照Andreessen Horowitz公布消息，證實已經向David Marcus等人共同創立的Lightspark進行投資，但並未透露具體投資金額，但強調看好過去曾擔任PayPal總裁，更從在早期Facebook時期成立的Libra區塊鏈業務，並且負責當時Facebook旗下支付業務，預期Lightspark將能進一步帶動加密貨幣業務成長。
而Lightspark主要以擴展比特幣應用項目為重心，並且推動加密貨幣支付協定層Lightning Network相關發展，目前也計畫招募平台架構師，希望招募熟稔Lightning Network相關技術的工程人員加入。
除了透露目前以擴展Lightning Network應用為發展方向，Lightspark尚未透露是否自行投入加密貨幣相關業務，或是僅作為技術提供應用為主。
I wanted to share that we are starting a new company called @lightspark to explore, build and extend the capabilities and utility of #Bitcoin. As a first step, we’re actively assembling a team to dive deeper into the Lightning Network. (1/3)— David Marcus (@davidmarcus) May 12, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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