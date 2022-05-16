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NVIDIA虛擬實境眼鏡來了 厚度曝光！不過視角有點尷尬…

聯合新聞網 / 楊又肇

NVIDIA稍早與史丹佛大學合作打造超薄虛擬實境眼鏡設計，透過改變影像在眼睛成像的焦距，藉此縮減虛擬實境眼鏡體積大小。

目前常見的虛擬實境眼鏡，除了必須放置運算元件、電路系統，更需要有足夠焦距空間，讓虛擬實境影像能順利在使用者眼睛成像，因此多半都會以一定體型呈現，若是採可獨立運作設計的話，體型甚至會變得更大。

而NVIDIA與史丹佛大學合作的原型設計中，則是以光導波原理，配合全新相位計算方式，讓僅有2.5mm厚度的光學元件將光線聚焦在使用者眼部形成3D全息影像視覺，藉此達成與現有虛擬實境頭戴裝置相同視覺效果。

不過，受到物理上的限制，目前此項設計所對應視角僅有22.8°，意味實際形成視覺視野相當有限，但如果未來持續在設計上突破的話，或許將能實現打造如同眼鏡般的虛擬實境頭戴裝置。

除了NVIDIA，包含Meta也已經提出如同一般眼鏡設計，同樣以光導波原理形成3D全息影像是覺得虛擬實境頭戴裝置，Qualcomm方面也預期未來幾年將能看見如同普通眼鏡般的虛擬實境頭戴裝置問世，並且將能像手機般普及應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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