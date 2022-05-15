一周數位爆報／iPod我們懷念你…看21年進化史！iPhone 14 Pro長大掰了妹妹頭、Google手錶對決蘋果

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

實用度：★★★★★

小編評語：我的天那！不用開LINE就能加好友真的超方便的，大家一定要試試。

只要長按app選「讀取行動條碼」，就會自動開啟LINE掃碼加好友的功能。圖擷取自 youtube

懷念度：★★★★★

小編評語：1個輝煌世代就這樣結束了，iPod未來會不會變成值錢骨董呢…？

從2001年推出的iPod至今已近21年，《聯合新聞網》帶你看iPod進化史。（翻攝自蘋果官網，製圖／聯合新聞網）

期待度：★★★★★

小編評語：要和Apple對打的Pixel Watch到底功能會多厲害呢？拭目以待！

Google在11日發表多項硬體新品，最吸睛的是推出首款智慧手表Pixel Watch，尋求與甚受市場歡迎的蘋果Apple Watch競爭。法新社

便宜度：★★★★☆

小編評語：等不及iPhone 14又想舊換新，這時候超適合！

蘋果官網「Trade In換購方案」即起至5月31日止，推期間限定折抵優惠價。（翻攝自蘋果官網）

暴怒度：★★★★★

小編評語：小編也是苦主啊，當天下午到傍晚完全是個邊緣人，什麼都收不到！

5月15日前台灣之星推出與台灣大哥大合併前最後一檔單辦門號優惠，申辦再享5G台灣隊4大升級紅利。圖／台灣之星提供

真實度：★★★★★

小編評語：看完iPhone 14 Pro Max後，真的越來越想買了耶。

iPhone 14系列傳出將有4款新機發表，其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的螢幕大小會比舊款略大一些。（翻攝自9to5mac）

耐用度：★★★★☆

小編評語：不過看起來還是安卓和蘋果陣營各有擁護者！

網友狂讚華為P30機型好用又耐操。 圖擷自 華為官網

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