一周數位爆報／iPod我們懷念你…看21年進化史！iPhone 14 Pro長大掰了妹妹頭、Google手錶對決蘋果

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不開LINE不管是朋友聊天，還是討論公事，許多人都會用LINE傳送訊息，十分方便。然而儘管生活中經常使用，但LINE還是有一些讓人意想不到的功能存在。日本媒體「GLUGLU」近來就分享，五個可以讓LINE用起來更便利的技巧。（繼續閱讀…）
也能加好友、刪訊息別點垃圾桶 LINE五大實用技巧
實用度：★★★★★
小編評語：我的天那！不用開LINE就能加好友真的超方便的，大家一定要試試。
蘋果（Apple）周二宣布停產20多年的iPod，該系列最後一款iPod Touch更新日為2019年，價格雖然比iPhone便宜許多，不過如今已被iPhone取代，蘋果也認為iPod已無必要性。回味20多年來的iPod系列進化史，你使用過哪幾台呢？（繼續閱讀…）
懷念度：★★★★★
小編評語：1個輝煌世代就這樣結束了，iPod未來會不會變成值錢骨董呢…？
Google在11日發表多項硬體新品，最吸睛的是推出首款智慧手表Pixel Watch，尋求與甚受市場歡迎的蘋果Apple Watch競爭，此外也發表較平價的Pixel 6a手機和降噪耳機Pixel Buds Pro，展示一款目標給普羅大眾使用的擴增實境（AR）眼鏡原型品，並且預告明年推出平板電腦。（繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：要和Apple對打的Pixel Watch到底功能會多厲害呢？拭目以待！
果粉想擁有新機趁現在！蘋果（Apple）的舊換新「Trade In換購方案」，今年已針對換購方案的產品進行2次調整，沒想到現在又突襲「大放送」！官網推出期間限定方案，即起至2022年5月31日止，透過該方案以符合條件的Apple裝置換購新機，可以獲得額外折抵優惠，像是iPhone 12 Pro Max換購價原為1萬9500元，期間限定價為2萬元。（繼續閱讀…）
便宜度：★★★★☆
小編評語：等不及iPhone 14又想舊換新，這時候超適合！
台灣之星今（10）日下午1點左右無預警斷訊，不少用戶哀號完全收不到訊號，台灣之星到下午2點47分左右才慢半拍地稱斷訊原因為「台電設備故障」導致，但不少網友稍早等不到回應，直接湧進官方臉書粉絲團4年前「斷訊文」開轟「破網路」、「被台大（台灣大哥大）合併也不要這麼兇猛斷全台啊」，還有人一度以為自己是不是忘了繳錢而遭到斷訊。（繼續閱讀…）
暴怒度：★★★★★
小編評語：小編也是苦主啊，當天下午到傍晚完全是個邊緣人，什麼都收不到！
iPhone 14系列傳出將有4款新機發表，取消mini版，改出iPhone 14 Max。其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max原本各為6.1吋和6.7吋的大小，但據外流的資料顯示，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的螢幕大小會比舊款略大一些。（繼續閱讀…）
真實度：★★★★★
小編評語：看完iPhone 14 Pro Max後，真的越來越想買了耶。
「有人手機用超過5年操作還很順的嗎？」一名網友透露自己使用華為mate 9至今已5年多，目前操作起來完全不會有停頓、當機等異常現象，只是電池有稍微退化，相較之前使用三星旗艦機，用了3年多狀況多到不行，他便好奇有人手機壽命超過5年使用起來還很流暢的嗎？貼文一出隨即釣出一位鄉民回文分享自己的觀察。（繼續閱讀…）
耐用度：★★★★☆
小編評語：不過看起來還是安卓和蘋果陣營各有擁護者！
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彭博新聞引述消息來源指稱，蘋果目前已經著手測試採用USB-C連接埠的iPhone，同也將準備對應轉接Lightning介面的配件，讓新款iPhone仍可相容現有對應Lightning介面的周邊。
IBM預計在2025年推出超過4000量子位的量子運算系統，其中將包含以軟體管理編排、全新模組化與網路化的量子處理器，透過互聯架構與軟體技術實現更高量子位，並且透過可擴充性打造「以量子為中心」的超級電腦。
針對此次在Google I/O 2022期間揭曉硬體，Google裝置與服務部門資深副總裁Rick Osterloh表示，未來將會更著重環境運算 (ambient computing)發展，讓使用者能更直覺透過手邊裝置解決各類問題。
在蘋果開始相特定獲選的開發者寄發邀請至蘋果總部參與年度WWDC 2022開發者活動之餘，蘋果也開始對外發送iOS 15.5、iPadOS 15.5、watchOS 8.6，以及tvOS 15.5與macOS Monterey 12.4等RC版本更新，此外更讓先前始終以beta形式測試使用的通用控制 (Universal Control)成為正式使用功能。
在Google I/O 2022期間，Google宣布將在今年夏季釋出新版Android Auto作業系統，並且將採用全新介面設計，更可原生對應不同車載系統螢幕顯示比例、尺寸規格，讓使用者能更直覺操作。
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