IBM擬在2025年推出「以量子為中心」的超級電腦
IBM預計在2025年推出超過4000量子位的量子運算系統，其中將包含以軟體管理編排、全新模組化與網路化的量子處理器，透過互聯架構與軟體技術實現更高量子位，並且透過可擴充性打造「以量子為中心」的超級電腦。
依照說明，IBM將依照可擴展量子硬體、容易管理使用的量子程式，以及生態系統推動量子運算發展。
而在去年推出可達127量子位的Eagle處理器，並且透過Qiskit Runtime軟體平台讓量子運行加速120倍，同時讓量子運算服務和程式設計模式容器化，IBM更計畫在今年下半年推出可達433個量子位的Osprey處理器。
而未來將透過在多個處理器之間建立通訊與平行作業，藉此拓展量子運算系統所需、多元技術，例如經過改良的抑制誤差技術，以及智慧工作負載調度能力，同時也將透過可擴展的架構，藉由諸如晶片級短程耦合器，將眾多晶片連接形成規迷更大的「單一」處理器，藉此提高量子算力表現，在各個量子處理器之間也將建立更好的通訊系統。
透過上述設計，IBM預期將可在2025年推出超過4000個量子位的量子運算系統。
除了在硬體發展之外，IBM也說明將改進量子軟體的能力，並且以最大程度減少雜訊對於執行運算應用的影響，並且為未來的糾錯型量子系統鋪路。另一方面，IBM也說明將在量子運算系統確保資訊安全，避免隨著量子運算進步而出現的各種潛在威脅。
此次宣布推出的Quantum Safe密碼技術與諮詢專業產品組合，IBM預期可在量子運算時代保護有價值的資料。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 圖輯／你用過哪幾代？回味21年iPod進化史 這一款變大縮小再放大
▪ 【快報】蘋果「舊換新」突襲推限時優惠 買全新iPhone 13 mini不到3000元
▪ 買完iPad Air 5帳戶存款竟變多了 果粉紛紛發現「我也是」
▪ 他洩iPhone 14 Pro Max螢幕比例 真相在這裡
▪ 蘋果爆個資被駭「Apple ID從大陸被要求登入」 3招自保快搶救
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言