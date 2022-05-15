IBM擬在2025年推出「以量子為中心」的超級電腦

IBM預計在2025年推出超過4000量子位的量子運算系統，其中將包含以軟體管理編排、全新模組化與網路化的量子處理器，透過互聯架構與軟體技術實現更高量子位，並且透過可擴充性打造「以量子為中心」的超級電腦。

依照說明，IBM將依照可擴展量子硬體、容易管理使用的量子程式，以及生態系統推動量子運算發展。

而在去年推出可達127量子位的Eagle處理器，並且透過Qiskit Runtime軟體平台讓量子運行加速120倍，同時讓量子運算服務和程式設計模式容器化，IBM更計畫在今年下半年推出可達433個量子位的Osprey處理器。

而未來將透過在多個處理器之間建立通訊與平行作業，藉此拓展量子運算系統所需、多元技術，例如經過改良的抑制誤差技術，以及智慧工作負載調度能力，同時也將透過可擴展的架構，藉由諸如晶片級短程耦合器，將眾多晶片連接形成規迷更大的「單一」處理器，藉此提高量子算力表現，在各個量子處理器之間也將建立更好的通訊系統。

透過上述設計，IBM預期將可在2025年推出超過4000個量子位的量子運算系統。

除了在硬體發展之外，IBM也說明將改進量子軟體的能力，並且以最大程度減少雜訊對於執行運算應用的影響，並且為未來的糾錯型量子系統鋪路。另一方面，IBM也說明將在量子運算系統確保資訊安全，避免隨著量子運算進步而出現的各種潛在威脅。

此次宣布推出的Quantum Safe密碼技術與諮詢專業產品組合，IBM預期可在量子運算時代保護有價值的資料。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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