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如同眼鏡般存在！高通CEO：未來虛擬實境裝置將跟手機一樣輕便

聯合新聞網 / 楊又肇

近期接受美國Yahoo財經頻道訪談時，Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon預期未來的虛擬實境裝置將會與手機大小相同，甚至就像自己所配戴的眼鏡一樣。

事實上，過去已經有不少市場看法預期未來的虛擬實境頭戴裝置會更加輕便，同時也能對應更清晰的虛擬視覺影像，讓使用者能更容易使用。而在Qualcomm目前的技術發展中，則是希望能進一步縮減處理器佔據體積與耗電問題，並且藉由提高運算效能，讓手機或眼鏡般大小的裝置可以呈現更擬真虛擬實境影像，同時也能讓使用者在虛擬環境自然互動。

如同Meta目前將未來發展重心聚焦在元宇宙，Cristiano Amon也預期未來市場將會有更多元宇宙應用發展機會，同時Qualcomm在此趨勢將扮演技術提供者，並且協助建構完整的連接環境。例如，過去Qualcomm便以Snapdragon XR平台設計投入虛擬視覺技術應用，並且持續與Meta、Niantic、HTC VIVE等業者合作技術應用。

而在多數市場看法認為，虛擬視覺互動將成為另一波運算改革關鍵，一如智慧型手機改變傳統以PC為主的運算模式，讓隨處運算變得可能，同時使用者手上的智慧型手機運算能力也已經比傳統PC算力更高，並且成為使用者日常資訊取得中樞。

在未來元宇宙應用趨勢逐漸成熟，並且日漸普及之下，加上使用裝置體型、重量將隨著處理器製程精進變得更小巧、輕盈，預期將能使虛擬視覺裝置成為下一波推動運算型態改革的關鍵。

另一方面，Qualcomm也持續在網路技術精進，不僅提高網路傳輸速率，更透過人工智慧與軟體定義方式讓網路組態能更符合當下連接需求，藉此對應更穩定的網路連接環境，因此也能讓各類與網路連接息息相關的元宇宙應用能順利推動，進而產生全新互動模式，因此除了在元宇宙提供運算技術，Qualcomm顯然也同時扮演重要的網路環境建構身分。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 虛擬實境

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