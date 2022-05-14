祖克柏秀「Project Cambria」 可對應清晰的擴增實境互動體驗
Mark Zurkeberg稍早透過個人Facebook帳號分享先前公布，鎖定高階、虛實整合應用的「Project Cambria」具體使用體驗，標榜能提供更沉浸的視覺與互動效果。
不過，在影片中的「Project Cambria」實際外觀仍是以馬賽克處理，可能要等到後續才會正式對外公布，但明顯比現有Quest 2大上一些，但配戴方式少了頭頂固定帶，或許在整體配重做了更多調整。
在釋出影片中，可以看見「Project Cambria」將能以擴增實境視覺方式進行互動，同時不像Quest 2僅能以灰階影像呈現，讓使用者能在配戴時看見外部景象，「Project Cambria」則是可以直接捕捉高解析度彩色影像，讓使用者能更容易與虛擬物品互動。
Meta預計在今年內正式推出此款虛擬實境頭戴裝置，藉此佈局元宇宙應用發展。
而在先前消息中，透露Meta接下來至少會推出四款定位不同的虛擬實境頭戴裝置，而「Project Cambria」僅只是其中一款。此外，「Project Cambria」建議售價將會介於799美元區間，相比現行在市場銷售的Quest 2價格高出許多，但同時也能對應更高虛擬實境顯示體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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