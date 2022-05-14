祖克柏秀「Project Cambria」 可對應清晰的擴增實境互動體驗

Google翻譯一直是Google相當重要的產品，目的就是為了消弭語言之間的溝通隔閡，藉此讓知識、情感可以更容易交流。而在此次Google I/O 2022中，Google也將Google翻譯列為重點更新項目，分別宣布增加支援24種新語言，同時也宣布啟用全新訓練模式，進而讓Google翻譯可以有更多應用可能性，甚至也提出整合Google翻譯功能的智慧眼鏡，讓不同語言使用者能透過即時翻譯進行溝通。

2022-05-12 08:12