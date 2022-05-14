Google接下來將把更多Android 13應用功能帶進Android TV
除了公布Android Auto更新消息，Google在此次Google I/O 2022期間也說明Android TV每月活躍使用數量已經超過1.1億台，同時對應Android TV使用的app已經超過1萬款。
此數據包含先前推出的Google TV產品，同時比起去年同期的每月活躍使用數量為8000萬台，明顯又增加不少，同時目前合作使用Android TV製作電視相關產品的合作夥伴更超過300家，在前10名銷售的電視品牌，就有7家採用Android TV生產電視產品。
在此次Google I/O 2022期間，Google將使部分Android 13的應用功能也對應Android TV使用，其中包含聲音播放管理、播放媒體控制項目，以及對應不同輸入功能，甚至允許開發者使用子母畫面 (Picture in Picture)播放模式，例如應用在群組視訊通話，或是對應其他內容播放功能需求。
此外，Google接下來也會進一步強化Google TV app與Android TV裝置連動功能，例如可讓使用者在Google TV app完成租借、購買電影或電視影集，並且直接透過Chromecast投放至Android TV裝置觀看。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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