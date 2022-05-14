Google夏季將釋新版Android Auto 納入Android L設計概念

在Google I/O 2022期間，Google宣布將在今年夏季釋出新版Android Auto作業系統，並且將採用全新介面設計，更可原生對應不同車載系統螢幕顯示比例、尺寸規格，讓使用者能更直覺操作。

目前已經設定為獨立對應車輛系統使用的Android Auto，目前已經在全球超過1.5億台車輛上使用，同時主要車廠也都已經與Google合作Android Auto打造車輛連接系統。

而此次預計在夏季釋出更新版本，將適用於所有在車輛上獨立使用版本，其中包含更新後採分割螢幕顯示模式，讓使用者在操作過程可以免於頻繁在主畫面與app之間切換的問題，藉此簡化操作流程。

另外，新版介面也將原生對應不同解析度、尺寸規格設計的車載系統螢幕，即便車輛儀表板採極端長寬比例也能以最佳介面呈現。

至於隨著Andorid L概念被提出，在使用更大顯示螢幕規格的Android Auto上也能看見類似設計，將會針對大尺寸螢幕最佳化的app介面排列，另外在Android Auto上的YouTube也能支援Chromecast投放，意味使用者能直接將手機上的YouTube內容直接投放到車載系統上觀看。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦