快訊

石碇邊坡土石崩落 重3噸巨石砸毀2車、土地公廟也遭殃

拿出數據佐證 侯友宜：要民眾排隊PCR「情何以堪」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果iOS 15.5等RC版本更新釋出 聞香已久的通用控制終於轉正！

聯合新聞網 / 楊又肇

在蘋果開始相特定獲選的開發者寄發邀請至蘋果總部參與年度WWDC 2022開發者活動之餘，蘋果也開始對外發送iOS 15.5、iPadOS 15.5、watchOS 8.6，以及tvOS 15.5與macOS Monterey 12.4等RC版本更新，此外更讓先前始終以beta形式測試使用的通用控制 (Universal Control)成為正式使用功能。

通用控制是蘋果在去年WWDC 2021期間公布功能，讓Mac及iPad之間可透過使用者的iCloud帳號進行連動，直接透過Mac端的滑鼠、觸控板或鍵盤操作iPad內容，或是使用iPad端連接的鍵盤、觸控板等裝置控制Mac內容，

不過，此項功能一直到今年3月才開始開放測試，經過一段時間之後終於成為正式版本，藉此讓iPad與Mac之間有更多連動應用模式，不再僅侷限使用隨行 (side car)等功能。

而此次釋出的iOS 15.5、iPadOS 15.5、watchOS 8.6，以及tvOS 15.5與macOS Monterey 12.4等RC版本更新，主要修正部分已知問題，並未加入明顯的新功能，而在沒有太大使用問題情況下，預計會在隔週後釋出正式版本更新。

同時，蘋果預期會從WWDC 2022開始之後，將使軟體更新重點聚焦在iOS 16、iPadOS 16，以及watchOS 9.0與macOS 13等內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

蘋果、英特爾等美企CEO薪酬離譜 挪威石油基金投票抵制

買完iPad Air 5帳戶存款竟變多了 果粉紛紛發現「我也是」

蘋果「舊換新」突襲推限時優惠 買全新iPhone 13 mini不到3000元

iPod停產！蘋果宣布最後一代產品售完即止

相關新聞

「iPod之父」法代爾：元宇宙將助長酸民的風氣

「iPod之父」法代爾（Tony Fadell）警告，所謂的元宇宙，可能創造更多網路酸民，破壞人際互動。

Google新品6亮點／Pixel Watch今秋登場、Pixel 6a超省電 預告AR眼鏡

Google在11日發表多項硬體新品，最吸睛的是推出首款智慧手表Pixel Watch，尋求與甚受市場歡迎的蘋果Appl...

打造元宇宙金融 Facebook Pay宣布更名為Meta Pay

Meta 的 Fintech 新任負責人 Stephane Kasriel 表示Facebook Pay將更名為Meta Pay，隨著這樣的品牌重塑，Meta Pay將加強現有市場的支付服務，而非拓展

Netflix最快今年底將推廣告版本 並對非同住人共享帳號情況額外收費

紐約時報取得Netflix內部備忘錄內容，顯示Netflix將會在今年底之前宣布推出以廣告支撐播放成本的服務版本，同時也預期針對長期與他人共享帳號的訂閱用戶收取額外使用費。

Google翻譯增加24種新語言 計畫推「翻譯眼鏡」即時溝通

Google翻譯一直是Google相當重要的產品，目的就是為了消弭語言之間的溝通隔閡，藉此讓知識、情感可以更容易交流。而在此次Google I/O 2022中，Google也將Google翻譯列為重點更新項目，分別宣布增加支援24種新語言，同時也宣布啟用全新訓練模式，進而讓Google翻譯可以有更多應用可能性，甚至也提出整合Google翻譯功能的智慧眼鏡，讓不同語言使用者能透過即時翻譯進行溝通。

Google裝置與服務部門資深副總裁強調未來將更著重環境運算發展

針對此次在Google I/O 2022期間揭曉硬體，Google裝置與服務部門資深副總裁Rick Osterloh表示，未來將會更著重環境運算 (ambient computing)發展，讓使用者能更直覺透過手邊裝置解決各類問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。