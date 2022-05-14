蘋果iOS 15.5等RC版本更新釋出 聞香已久的通用控制終於轉正！
在蘋果開始相特定獲選的開發者寄發邀請至蘋果總部參與年度WWDC 2022開發者活動之餘，蘋果也開始對外發送iOS 15.5、iPadOS 15.5、watchOS 8.6，以及tvOS 15.5與macOS Monterey 12.4等RC版本更新，此外更讓先前始終以beta形式測試使用的通用控制 (Universal Control)成為正式使用功能。
通用控制是蘋果在去年WWDC 2021期間公布功能，讓Mac及iPad之間可透過使用者的iCloud帳號進行連動，直接透過Mac端的滑鼠、觸控板或鍵盤操作iPad內容，或是使用iPad端連接的鍵盤、觸控板等裝置控制Mac內容，
不過，此項功能一直到今年3月才開始開放測試，經過一段時間之後終於成為正式版本，藉此讓iPad與Mac之間有更多連動應用模式，不再僅侷限使用隨行 (side car)等功能。
而此次釋出的iOS 15.5、iPadOS 15.5、watchOS 8.6，以及tvOS 15.5與macOS Monterey 12.4等RC版本更新，主要修正部分已知問題，並未加入明顯的新功能，而在沒有太大使用問題情況下，預計會在隔週後釋出正式版本更新。
同時，蘋果預期會從WWDC 2022開始之後，將使軟體更新重點聚焦在iOS 16、iPadOS 16，以及watchOS 9.0與macOS 13等內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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