Google裝置與服務部門資深副總裁強調未來將更著重環境運算發展

針對此次在Google I/O 2022期間揭曉硬體，Google裝置與服務部門資深副總裁Rick Osterloh表示，未來將會更著重環境運算 (ambient computing)發展，讓使用者能更直覺透過手邊裝置解決各類問題。

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相較過往運算集中在單一裝置，例如早期透過PC，目前以手機為主的使用模式，Rick Osterloh預期未來的使用模式會更著重在環境運算，亦即透過當下手上持有裝置，即可解決各類問題。

這樣的想法，其實與Google認為可藉由雲端結合終端硬體的運算模式，藉此發揮更合適的運算體驗，同時也能打破過往仰賴特定裝置端運算效能的情況，即便只是透過智慧手錶也能協助使用者取得足夠資訊，並且解決當下面臨問題。

因此從去年推出的Pixel 6系列開始，Google便強調更著重整體使用體驗，以及配合雲端運算的使用模式，不再追求硬體端的極致效能表現。而這樣的設定，優點則在於可讓不同硬體規格之間維持相同運算效能，同時也不會讓運算體驗有明顯落差。

▲透過Google自製Tensor處理器，預期將對應更高裝置端的人工智慧運算能力

而針對此次公布結合Google翻譯功能的智慧眼鏡，Rick Osterloh說明便是基於環境運算應用打造，透過結合即時翻譯功能，讓使用不同語言的人可以更容易溝通，而中間並不需要透過複雜操作即可實現，同時也能藉由即時雲端輔助運算，讓輕薄裝置也能對應更高運算效能。

不過，目前此項產品仍處於研發階段，暫時還沒有計畫變成實際應用產品。

▲結合Google翻譯功能的智慧眼鏡

至於此次Google I/O 2022最後透露準備在2023年推出的平板裝置，Rick Osterloh並未透露更進一步細節，但強調會藉由整合Android作業系統對應大尺寸螢幕使用體驗，並且採用Google Tensor處理器發揮更大人工智慧運算效益。

▲Google預計在2023年推出的平板裝置

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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