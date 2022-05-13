Sony公布2021財年財報 淨利呈現下滑、PlayStation 5銷量衰退
Sony稍早公布截至今年3月底的2021財年第四季財報，以及2021財年全年財報結果，其中第四季營收達2.264兆日圓，全年營收則達9.922兆日圓，淨利方面雖然在第四季成長67%，但在全年部分則呈現14%下滑，僅達8822億日圓，相比去年達1兆296億日圓減少許多。
從各部門營收表現來看，顯然是因為原物料供應，以及疫情期間的消費模式改變，使得電子產品與解決方案部門營收在第四季形成116億日圓虧損，其他更包含組織運作開銷，其中應該包含索尼互動娛樂在前一季接連收購前Google Stadia負責人Jade Raymond成立的Haven Studios，以及推出《天命》系列的Bungie等遊戲工作室，另外也與本田合資成立電動車相關公司等支出。
但以全年財報表現來看，反而僅有金融相關業務形成虧損，包含遊戲與網路服務部門、電子產品與解決方案部門、音樂、電影，甚至影像與感測元件解決方案部門均維持顯著成長。
不過，以遊戲與網路服務部門的全年表現來看，雖然PlayStation 5的累積銷量增加至1930萬台，但是在前一季的銷量僅達200萬台，相比去年同期的銷量達330萬台，明顯因為晶片等元件短缺，使得市場銷售始終呈現供不應求。
幸好PlayStation 5與PlayStation 4的遊戲銷量表現不錯，上一季總計銷售7050萬套，相比去年同期的6140萬套增加許多，而Sony也預期5月下旬預計推出的新版PlayStation Plus服務將能吸引更多玩家加入，預期也將帶動更多服務項目營收表現。
至於在PlayStation 5銷量部分，Sony先前預期將會在今年下半年恢復好轉，預期將可讓遊戲與網路服務部門營收增加34%，估計可達9290億日圓。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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