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快篩陽3類對象擠爆視訊醫療 指揮中心明起新增評估管道

Netflix最快今年底將推廣告版本 並對非同住人共享帳號情況額外收費

聯合新聞網 / 楊又肇

紐約時報取得Netflix內部備忘錄內容，顯示Netflix將會在今年底之前宣布推出以廣告支撐播放成本的服務版本，同時也預期針對長期與他人共享帳號的訂閱用戶收取額外使用費。

在備忘錄內容中，Netflix提到除了蘋果的Apple TV+，目前主流使用的串流影音服務如Hulu、HBO Max或Peacock，其實都有提供以廣告支撐播放成本的版本。

在先前財報說明中，Netflix共同執行長Reed Hastings曾說明會考慮推出以廣告支撐播放成本的服務版本，但預期要等到2023年或更久之後才會推出。不過，從紐約時報取得備忘錄內容來看，顯然Netflix希望以更快速度推出此項服務，以利吸引更多人使用，同時也能透過廣告曝光方式增加營收。

至於針對將帳號與非同住他人共用情況，Netflix先前已經在秘魯、智利與哥斯大黎加進行測試，預計透過額外收取費用方式平衡成本。

日前公布2022財年第一季財報結果時，顯示營收相比去年同期成長10%，增加為78.7億美元，但全球訂閱人數卻相對減少20萬名用戶，甚至更預期第二季還會出現200萬名用戶流失情況，因此Netflix接下來應該會構思夠多方式增加營收，並且吸引更多用戶加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 紐約時報 秘魯

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