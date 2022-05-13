E Ink元太科技展示可當作智慧遮幕的電子紙薄膜E Ink JustTint
在美國聖荷西舉辦的SID 2022顯示週活動上，元太科技 (E Ink)展示可調節透光度且超省電的電子紙薄膜E Ink JustTint，可將電子紙從透明切換至不透明狀態，藉此對應有隱私及遮光需求的電子紙應用設計。
可調節透光度的電子紙薄膜本身也對應極低耗電運作特性，因此能應用在車輛頂窗等玻璃表面，提供有隱私需求時切換成不透明狀態，另外亦可應用在其他遮蔽光線等需求。
除了可調節透光度的電子紙薄膜E Ink JustTint，元太科技也在BMW iX Flow概念車款搭載可呈現表面動態與智慧顯示的電子紙技術E Ink Prism，另外也展示專為零售領域打造的E Ink Spectra 3100 Plus五色電子紙，以及可實現永續數位閱讀的全彩電子紙E Ink Gallery 3與新世代彩色印刷電子紙E Ink Kaleido 3。
其他應用更包含可提供藍光安全閱讀體驗的新款前光技術E Ink ComfortGaze，以及更多應用在智慧醫療照護解決方案的醫療照護資訊看板、電子紙筆記本與病患照護看板等。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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