Intel提出可信任度遠端驗證服務 要推動負責任的人工智慧運算

針對企業組織在雲端、邊緣及現場環境的可信任度進行遠端驗證需求，Intel提出代號Project Amber的新服務，將提供機密運算、安全且負責任的人工智慧運算模式，以及避免傳統加密方式容易被量子電腦破解的抗量子密碼學技術。

Intel技術長Greg Lavender表示，將使機密運算提升至新層次，預計透過零信任方式證明，並且驗證位於網路、邊緣和雲端中的運算資產。

而Project Amber可提供組織針對雲端、邊緣和現場環境運算資產進行可信任度遠端驗證，並且支援公有雲、私有或混合雲，以及邊緣端的機密運算工作負載環境使用。同時，此項服務將獨立運作於代管機密運算工作負載的基礎設施供應商，透過第三方介入、提供證明，有助於提供客觀性和獨立性，強化確保使用者的機密運算安全。

在第一版設計中，Project Amber將支援透過裸機容器、虛擬機 (VM)，以及Intel TEE虛擬機佈署執行的機密運算工作負載，未來將擴大支援範圍。另外，Intel也將與獨立軟體供應商合作，讓更多軟體與服務也能透過Project Amber進行驗證。

Intel計畫在今年下半年推出Project Amber客戶先行示範計畫，預計在2023上半年正式推出。

另外，Intel也在此次Intel VisiON活動上強調推動負責任，以及更安全的人工智慧技術佈署應用模式，另外也將建立對應安全量子運算未來發展的抗量子密碼學技術，避免傳統加密方式容易被量子電腦破解。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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