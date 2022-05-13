Airbnb因應後疫情時代更新功能 讓使用者更方便、更安心尋找合適房源
Airbnb稍早在夏季發表會上宣布推出10年以來最大幅度更新，其中包含將房源搜尋分類最佳化的「Airbnb房源類型」 (Airbnb Categories)、為長期住宿需求而設計的「銜接式住宿」 (Split Stays)，以及提供旅客更多元保障的「AirCover」服務，藉此提升後疫情時代融合旅行與生活的住宿需求，而此次更新內容預計會從本周開始於各地區市場陸續推出。
Airbnb共同創辦人暨執行長Brian Chesky表示，隨著疫情改變人們的旅行方式，以及生活與工作地點變得更加彈性，因此Airbnb將提供多元房源類型，讓使用者更容易找到合適住宿房源，同時也能透過「銜接式住宿」串連鄰近地區的住宿房源，讓使用者能有更大彈性選擇住宿地點，並且透過「AirCover」服務，保障使用者能安心入住。
其中，「Airbnb房源類型」可讓使用者挖掘從未想過造訪地區的房源，將透過機器學習分析數百萬個房源數據，並且由Airbnb內部團隊完成審核、親自挑選照片，讓使用者所找到房源能更符合實際需求。而當使用者搜尋預計前往目的地時，系統就會自動關聯相關房源，使用者亦可透過不同分類檢視各個房源在地圖上的位置。
而「銜接式住宿」功能，則是依照過去多數使用者會透過預訂兩個以上房源，藉此對應長時間旅行時的住宿需求。在此功能中，將可讓使用者更容易找到鄰近可銜接住宿的房源，藉此對應使用者更長時間住宿需求，或是在相同地區不同位置持續旅行的情況，例如露營、在國家公園旅行等。
「AirCover」服務則是由Airbnb向使用者提供住宿保障，並且適用於Airbnb上所有房源，其中包含若房東在使用者預計入住的30天內取消訂房，Airbnb將會為使用者尋找相似或更好的房源作為替代，或是進行退款。
若是在入住時發生問題，導致無法順利入住，同時房東也無法提供協助時，則會由Airbnb協助使用者尋找相似或更好的房源，並且提供與原本預訂相同入住天數，或是提供退款。
至於使用者在入住時發現房源實際屋況與照片不符，或是房間數量與網頁描述不同等，使用者可以在入住起三天內向Airbnb通報，將由Airbnb協助尋找相似或更好的房源，或是退款。
而使用者若是在入住期間有安全疑慮，隨時都能透過24小時安全專線，尋求Airbnb團隊給予協助 (可透過16種語言進行溝通)。
此次推出更新服務，已經先在美國市場提供，接下來也會在全球市場陸續推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 圖輯／你用過哪幾代？回味21年iPod進化史 這一款變大縮小再放大
▪ 【快報】蘋果「舊換新」突襲推限時優惠 買全新iPhone 13 mini不到3000元
▪ 買完iPad Air 5帳戶存款竟變多了 果粉紛紛發現「我也是」
▪ 他洩iPhone 14 Pro Max螢幕比例 真相在這裡
▪ 蘋果爆個資被駭「Apple ID從大陸被要求登入」 3招自保快搶救
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言