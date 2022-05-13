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Airbnb因應後疫情時代更新功能 讓使用者更方便、更安心尋找合適房源

聯合新聞網 / 楊又肇

Airbnb稍早在夏季發表會上宣布推出10年以來最大幅度更新，其中包含將房源搜尋分類最佳化的「Airbnb房源類型」 (Airbnb Categories)、為長期住宿需求而設計的「銜接式住宿」 (Split Stays)，以及提供旅客更多元保障的「AirCover」服務，藉此提升後疫情時代融合旅行與生活的住宿需求，而此次更新內容預計會從本周開始於各地區市場陸續推出。

Airbnb共同創辦人暨執行長Brian Chesky表示，隨著疫情改變人們的旅行方式，以及生活與工作地點變得更加彈性，因此Airbnb將提供多元房源類型，讓使用者更容易找到合適住宿房源，同時也能透過「銜接式住宿」串連鄰近地區的住宿房源，讓使用者能有更大彈性選擇住宿地點，並且透過「AirCover」服務，保障使用者能安心入住。

其中，「Airbnb房源類型」可讓使用者挖掘從未想過造訪地區的房源，將透過機器學習分析數百萬個房源數據，並且由Airbnb內部團隊完成審核、親自挑選照片，讓使用者所找到房源能更符合實際需求。而當使用者搜尋預計前往目的地時，系統就會自動關聯相關房源，使用者亦可透過不同分類檢視各個房源在地圖上的位置。

而「銜接式住宿」功能，則是依照過去多數使用者會透過預訂兩個以上房源，藉此對應長時間旅行時的住宿需求。在此功能中，將可讓使用者更容易找到鄰近可銜接住宿的房源，藉此對應使用者更長時間住宿需求，或是在相同地區不同位置持續旅行的情況，例如露營、在國家公園旅行等。

「AirCover」服務則是由Airbnb向使用者提供住宿保障，並且適用於Airbnb上所有房源，其中包含若房東在使用者預計入住的30天內取消訂房，Airbnb將會為使用者尋找相似或更好的房源作為替代，或是進行退款。

若是在入住時發生問題，導致無法順利入住，同時房東也無法提供協助時，則會由Airbnb協助使用者尋找相似或更好的房源，並且提供與原本預訂相同入住天數，或是提供退款。

至於使用者在入住時發現房源實際屋況與照片不符，或是房間數量與網頁描述不同等，使用者可以在入住起三天內向Airbnb通報，將由Airbnb協助尋找相似或更好的房源，或是退款。

而使用者若是在入住期間有安全疑慮，隨時都能透過24小時安全專線，尋求Airbnb團隊給予協助 (可透過16種語言進行溝通)。

此次推出更新服務，已經先在美國市場提供，接下來也會在全球市場陸續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Airbnb 疫情

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