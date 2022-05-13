Dell PowerStore，成為企業資料儲存的強大後盾

上雲已是企業趨勢，但特定產業仍會嚴格要求資料必須存放在本地端，例如政府機構、銀行業者等。當數據資料龐大且型態多樣的情況下，資料管理就會變得非常困難，往往會讓企業必須花費更高成本進行維護。

Dell所推出的PowerStore儲存設備，是因應數量龐大且型態多元的資料儲存需求而生。結合彈性設計、嶄新智慧技術，以及創新的軟體架構，並且具備持續進化的優勢，讓企業能在資料為中心的時代裡與時俱進，維持高度競爭力。

靈活彈性設計，因應資料時代的多元需求

PowerStore支援多種類型的資料型態 (如區塊、文件、vVols)，讓企業用戶使用起來更加便利。而在儲存擴充上，除了常見的Scale-up (縱向擴充)，更將Scale-out (橫向擴充)特性納入PowerStore系列產品中。企業用戶可依照機房空間及資料量，彈性向上堆疊提升儲存容量，或是橫向增加節點提升運算效能，建構最多4套雙控制器的PowerStore儲存系統、總計8組控制器的叢集。

▲PowerStore 兼備Scale-Up 與 Scale-Out 兩種擴充模式

另外，針對多變的資料儲存需求，儲存設備的規劃也需要與時俱進。搭配Anytime Upgrade升級方案，企業可透過更彈性的擴充選擇，在設備使用一段時間之後，即可選擇升級更換成下一代控制器，或是橫向增加節點，增加硬體運算資源。而升級過程也僅需針對單一模組設備更換，無須停機，避免影響系統運作。

▲透過彈性多元的Anytime Upgrade，讓 PowerStore 保持最新狀態，無須中斷系統運作

突破性的嶄新技術，智慧持續進化

PowerStore全面支援端到端NVMe-oF，包含目前業界主流的NVMe/FC與NVMe/TCP，企業可透過現有的光纖與乙太網路環境完成佈署，即可快速提升存取速度，同時降低延遲，除了可高效的處理大量資料，還可以為企業節省基礎設施成本。

在軟體設計上則首創容器化架構，將所有功能模組化，如未來有新科技更新需求，都可以針對該功能獨立強化，無需像傳統架構必須將整組設備更新。除了能減少停機時帶來的影響，更能讓企業與時俱進，持續獲得更新的技術方案。

▲PowerStore OS 採用容器化的基礎架構，技術更新更加快速

優化的儲存效率及管理介面

隨著資料量越來越繁雜，PowerStore內建的硬體加速卡，以線上即時處理資料重複刪除與壓縮技術，讓儲存空間使用效率最大化，同時不影響資料存取效能與反應速度。而Dell也提出4:1的資料縮減保證，若無法達到此壓縮比例，則會依照購買時的簽約協議提供賠償 (註)。

(註：細節項目請參閱：https://www.delltechnologies.com/asset/pl-pl/products/storage/legal-pricing/storage-data-reduction-guarantee-terms-and-conditions.pdf)

搭配具備雲端監控、機器學習與預測分析技術的CloudIQ管理介面，可在單一平台上即時監測設備健康狀況與容量分析，同時也能預測未來使用狀況。另外，透過圖像化內容更可讓企業人員直覺檢視、快速採取行動，節省管理的時間。

快速多變的數據時代，PowerStore 將是企業的主力儲存設備

Dell PowerStore支援多種型態的資料，加上智慧高效能、可以彈性擴充的特性，在資料為中心的時代裡，將為企業挹注強大的競爭力。此外，Dell也提供全面性的儲存解決方案，讓企業的資料儲存管理更加無縫順暢、強化資料所帶來的效益，在瞬息萬變的市場中持續創新並維持競爭優勢。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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