Google公布首款智能手錶 將和Pixel 7一起上市

谷歌公司（Google）今天表示，正在將智能手錶綁入旗下Pixel硬體產品線上，作為「環境運算」願景一環，確保自家服務隨時隨地都能使用。

法新社報導，Alphabet旗下網路巨擘Google藉著年度開發者大會展示擴展到一款智能手錶和平板電腦的Pixel產品線，以及升級版入耳式耳機，和一款價格更親民的旗艦級智慧手機。

Google硬體裝置資深副總裁歐斯特羅（RickOsterloh）在簡報時說，這套設備由人工智慧、雲端運算和精密的訂製行動晶片支持，意在無縫合作。

歐斯特羅說：「所有這些東西都在我們環境運算的願景下協調工作，隨時提供人們所需的幫助。」

Google表示，這款Pixel Watch將在今年稍後和一款新的高級Pixel 7智慧型手機同時推出，定價和其他細節將在準備推出時公布。

此外，據路透社報導，Google眼鏡（Google Glass）問世10年後，Google預先展示一副尚未命名、外觀標準的眼鏡，這副眼鏡能即時翻譯對話內容，且看不出有攝影機的跡象。

這款新的擴增實境眼鏡只是Google在其年度開發者大會上推出的幾款長期產品之一；Google開發者大會旨在利用人工智慧的最新發展，將現實世界與Google搜尋、地圖和其他服務的數位宇宙串連起來。

Google產品管理主任鍾艾迪（Eddie Chung，音譯）說：「我們致力於研發能讓我們打破語言隔閡的科技，在Google翻譯中耗費數年研究，並將其應用於眼鏡上。」他還說，這項功能猶如「為整個世界打上字幕」。

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