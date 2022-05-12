聯發科旗艦智慧物聯網平台Genio 1200 加入Wi-Fi 6E、5G連網能力
聯發科宣布推出新款旗艦智慧物聯網平台Genio 1200，標榜能協助開發者打造具差異化的智慧物聯網裝置，同時也能確保連接安全，預計會在今年下半年進入商業市場。
Genio 1200整合高性能8核心CPU、5核心GPU、2核心APU，以及先進的多媒體引擎，可應用在智慧家電、工業物聯網應用，以及人工智慧嵌入式裝置，支援最新多媒體標準與4K解析度顯示器，本身以台積電6nm製程打造，並且具備高度整合與擴展能力，另外也支援Wi-Fi 6E與6GHz以下5G連網頻段。
相比同級產品，聯發科表示Genio 1200對應更高運算效能，以及可達4.8 TOPS運算表現人工智慧加速引擎，本身也支援Yocto Linux作業系統，並且使用標準工具與介面，藉此與既有設計產品連接，而聯發科也提供Genio AIoT開放平台開發工具，讓客戶能靈活開發客製化解決方案。
其他Genio智慧物聯網平台設計，則包含適用於零售和商用物聯網應用Genio 500，以及針對攜帶、家庭和商業物聯網應用設計的Genio 350，另外也包含適用於thin-OS和雲端語音助理裝置 (cloud-supported VAD)的Genio 130。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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