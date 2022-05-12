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Gogoro插旗以色列 今夏與Metro Motor、Paz集團於特拉維夫打造電池交換生態系

聯合新聞網 / 楊又肇

Gogoro宣布與以色列兩輪車業者Metro Motor、Paz集團合作，預計在今年夏天將智慧電動機車和電池交換平台服務帶到特拉維夫，藉此擴展歐洲市場發展版圖。

Metro Motor是以色列最大的兩輪車輛經銷商，而Paz集團則在以色列天然氣和能源產業佔有領先地位，此次Gogoro與其合作，將進一步讓電池交換生態系在以色列擴展。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「我們很高興能在以色列這個全球最具創新和技術發展的國家亮相，建立新時代的都會兩輪移動方式。我們將與Metro Motor和Paz集團兩家產業領導者合作，於今年夏天將Gogoro最新的電池交換生態系統帶到特拉維夫的都會區，未來也將導入以色列的其他城市，開創城市交通的新時代。Gogoro成立的宗旨是透過建立新的能源補給方式，導入智慧城市生態系統，提供能源給兩輪電動機車，促使城市朝永續能源的方向轉型。目前，Gogoro每天進行約35萬次的電池交換，電池交換累積總量已超過2.9億次。」

Metro Motor 董事長 Gadi Aviram 表示：「我們很自豪地宣布與 Gogoro 合作，也很高興能夠開始在以色列銷售Gogoro 創新的智慧電動機車。Gogoro 進入以色列市場對於兩輪車愛好者來說是個好消息，並且會成為 Gogoro 的重要成長動能，不斷地加深其在電動兩輪車市場的影響力。這次合作符合 Metro Motor 的願景，也就是不斷更新營運標準，保持產業領導者的地位。我們為大眾提供優化的用戶體驗，且兼顧具時尚、環保、情感多個面向的方案。」

Paz 集團執行長 Nir Stern 則表示：「Paz 很高興能夠把令人驚豔不已的 Gogoro 智慧電動機車帶進以色列，一個為以色列的日常生活量身打造的創新移動解決方案。Paz 將率領兩輪車的電池交換平台，作為公司電動運具充電部門的一部分，並將透過我們的 App 為用戶提供專門的服務。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

以色列 電動機車 領導者

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