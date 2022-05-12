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獨／確診師居隔10天快篩陽被要求返校 求助教部也沒轍

Google Pay改回Google Wallet 官方曝關鍵原因

聯合新聞網 / 楊又肇

此次在Google I/O 2022中宣布將使Google Pay服務更名為Google Wallet，原因是希望能讓此項服務更符合「錢包」的定位。

雖然感覺從最早就使用的Google Wallet名稱，後續變成Android Pay，接著再調整為Google Pay，現在又變回一開始使用的Google Wallet，有種兜了一大圈的感覺，但可以預期Google希望能讓此項服務不只限於數位交易，還包含可以收藏各類會員卡、交通卡、數位車鑰匙、數位票證或數位證明。

雖說先前的Google Pay就已經支援這些功能，但顯然在名稱上還是會顯得有些落差，或許基於這樣的因素，使得Google決定再將名稱改回Google Wallet。

新版Google Wallet預計會在近期內開始釋出，包含澳洲、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、智利、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、愛爾蘭、以色列、義大利、哈薩克、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、紐西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、台灣、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、阿聯酋、英國都會改成使用新版Google Wallet，而日本則會在稍晚時候跟進更新。

不過，由於金融業務等使用模式差異，印度地區將會維持使用原先Google針對印度市場推出的Google Pay服務，而美國與新加坡則會同時保留Google Pay與Google Wallet，原因似乎與當地仍有不少印度籍使用者會透過Google服務匯款，但Google未來預期將會逐漸調整僅使用Google Wallet。

而在先前說明後，Google也說明接下來將會在美國特定州內測試將數位身分證加入Google Wallet，藉此讓使用者能直接以手機出示身分證明，同時日後也會讓Google Wallet功能應用在更多服務，讓使用者更方便使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 數位身分證 美國

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