Google以第四代TPU加速器建構最大規模的機器學習中樞 以90%無碳排放能源驅動
去年宣布推出第四代TPU加速器之後，Google在此次Google I/O 2022宣布以8組Cloud TPU v4 Pod運算裝置構成最大規模的機器學習中樞，更強調使用90%無碳排放能源驅動。
在先前說明中，Google表示第四代TPU加速器運算效能相比前一代產品提昇一倍，同時藉由4096組第四代TPU加速器構成的POD運算裝置，更可對應1 exaFLOPS以上的運算表現 (即每秒1018次浮點運算)。而此次以8組Cloud TPU v4 Pod運算裝置構成的機器學習中樞，在峰值運算最高可達每秒900萬兆次浮點運算，成為全球規模最大的公開機器學習中樞，並且將透過Google Cloud服務對外開放使用。
包含Cohere、LG人工智慧研發中心 (LG AI Research)、Meta AI，以及Salesforce Research等業界團隊都已經實際體驗Google此機器學習中樞，並且可透過TPU VM架構自行設定互動式開發環境，並且能彈性應用JAX、PyTorch，或是TensorFlow等機器學習框架，另外也藉由快速互聯與最佳化軟體堆棧特性，藉此打造更突出效能與擴充性表現。
而Google此次在Google I/O 2022提及的PaLM (Pathways Language Model)語言模型，便是透過2組TPU v4 Pod訓練而成，藉此對應更迅速的語言翻譯、理解效果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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