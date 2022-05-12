快訊

獨／確診師居隔10天快篩陽被要求返校 求助教部也沒轍

Google以第四代TPU加速器建構最大規模的機器學習中樞 以90%無碳排放能源驅動

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布推出第四代TPU加速器之後，Google在此次Google I/O 2022宣布以8組Cloud TPU v4 Pod運算裝置構成最大規模的機器學習中樞，更強調使用90%無碳排放能源驅動。

在先前說明中，Google表示第四代TPU加速器運算效能相比前一代產品提昇一倍，同時藉由4096組第四代TPU加速器構成的POD運算裝置，更可對應1 exaFLOPS以上的運算表現 (即每秒1018次浮點運算)。而此次以8組Cloud TPU v4 Pod運算裝置構成的機器學習中樞，在峰值運算最高可達每秒900萬兆次浮點運算，成為全球規模最大的公開機器學習中樞，並且將透過Google Cloud服務對外開放使用。

包含Cohere、LG人工智慧研發中心 (LG AI Research)、Meta AI，以及Salesforce Research等業界團隊都已經實際體驗Google此機器學習中樞，並且可透過TPU VM架構自行設定互動式開發環境，並且能彈性應用JAX、PyTorch，或是TensorFlow等機器學習框架，另外也藉由快速互聯與最佳化軟體堆棧特性，藉此打造更突出效能與擴充性表現。

而Google此次在Google I/O 2022提及的PaLM (Pathways Language Model)語言模型，便是透過2組TPU v4 Pod訓練而成，藉此對應更迅速的語言翻譯、理解效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習 語言 AI

延伸閱讀

Google簽署協議 向300多間歐盟新聞出版業者付費

Google I/O 2022將至 用Flutter打造彈珠台遊戲迎接

聰明部署邊緣節點 實現靈活工業運行環境

Google將在Google Cloud業務組建Web 3.0應用發展團隊

相關新聞

Google翻譯增加24種新語言 計畫推「翻譯眼鏡」即時溝通

Google翻譯一直是Google相當重要的產品，目的就是為了消弭語言之間的溝通隔閡，藉此讓知識、情感可以更容易交流。而在此次Google I/O 2022中，Google也將Google翻譯列為重點更新項目，分別宣布增加支援24種新語言，同時也宣布啟用全新訓練模式，進而讓Google翻譯可以有更多應用可能性，甚至也提出整合Google翻譯功能的智慧眼鏡，讓不同語言使用者能透過即時翻譯進行溝通。

健康益友App無法註冊？ 網友抱怨莫名被列黑名單

台灣最近疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前也宣布雖然家用快篩陽性後不可出門，但可以透過「健康益友」App與醫師視訊並確認快篩結果以進行評估與通報，不過有一名網友就抱怨，無法使用「健康益友」App，許多網友看了也紛紛表示自己還被列為「黑名單」。

iPod停產！蘋果宣布最後一代產品售完即止

蘋果公司（Apple）周二宣布將停產20多年前顛覆音樂和電子業的開創性裝置iPod。iPod是在2001年10月首次上市...

川普將重返推特？ 馬斯克預告將撤川普封殺令

川普有望重返推特？甫收購推特的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）10日預告打算推翻對美國前總統川普的...

Google提「虛擬信用卡」 解決線上交易風險問題

針對使用者在網路上隱私安全問題，Google除了在Google I/O 2022期間重申啟用兩步驟認證的重要性，更說明會在服務加入更多保護使用者隱私安全的機制，而針對使用者經常透過Chrome、Android環境使用信用卡交易情況，此次也宣布推出虛擬信用卡解決方案。

圖文教你做／Gogoro新車款「軟體定義」再升級 LTE連網可遠端遙控

Gogoro在今年3月中旬宣布推出升級SSmartcore智駕電控系統、增加LTE連網的Gogoro SuperSport ACE，並且在4月間正式開通與中華電信合作的LTE連網服務之後，筆者終於也實際騎乘此款升級諸多功能的新車，同時一窺Gogoro日後以「軟體定義」的功能升級模式，同時推測其未來可能的商業模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。