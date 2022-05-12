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Google提「虛擬信用卡」 解決線上交易風險問題

聯合新聞網 / 楊又肇

針對使用者在網路上隱私安全問題，Google除了在Google I/O 2022期間重申啟用兩步驟認證的重要性，更說明會在服務加入更多保護使用者隱私安全的機制，而針對使用者經常透過Chrome、Android環境使用信用卡交易情況，此次也宣布推出虛擬信用卡解決方案。

類似使用者透過Google Pay綁定信用卡時，在交易過程也會透過額外建立的虛擬卡號進行交易，並且在交易過程中保護信用卡真實卡號，Google在虛擬卡解決方案中，則是讓使用者透過Google Pay以外交易方式，在Chrome或Android環境下以信用卡交易時，即可透過虛擬卡號方式避免信用卡卡號外洩，或是被盜刷。

Google強調除了使用者以外的所有人都無法窺見真實卡號，同時真實卡號等資訊也不會存放在Google內部或其他人的伺服器，僅在使用者裝置端比對使用，實際交易時則是透過系統生成的虛擬卡號驗證。而目前僅先與Visa、美國運通，以及Capital One卡別合作，但後續也會加入MasterCard合作。

其他安全防護措施部分，則包含在Google Docs等服務加入防釣魚與惡意軟體攻擊的機制，同時若使用者隱私面臨風險，也會在各個app的個人帳號頭像顯示驚嘆號圖示，藉此警告使用者個人隱私資訊可能受影響，另外更針對在網路上出現的個人聯絡電話等資訊，目前也能透過搜尋結果要求Google刪除，或是藉由「My Ad Center」項目自訂是否顯示更多或更少的廣告，以及希望哪些廣告內容不要再增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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