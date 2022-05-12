Google利用人工智慧速抓冗長文件重點 Google Meet視訊效果變更好
針對後疫情時代常見的混合辦公模式，Google在此次Google I/O 2022宣布更新旗下Workspace服務，其中透過人工智慧方式提供內容摘要功能，同時也能藉由人工智慧方式讓視訊會議時，透過攝影機所拍攝面容可以變得更好，甚至也能調整收音效果。
在此次針對Workspace服務的更新，主要先在Google Docs功能加入內容摘要功能，讓使用者能透過簡短的午餐時間，快速看完下午開會前所準備資料，或是快速理解待會準備討論事項。
而Google更透露此項功能未來也會擴展到更多服務，例如協助更多服務內容編寫摘要，或是將會議影片轉為文字後進行摘要等，藉此協助減少使用者原本需要花費大量時間閱讀、理解內容的情況，進而可節省更多時間。
不過，目前此項功能僅限英語版Workspace服務使用，暫時還沒有支援其他語言版本。
其他更新部分，則是包含針對Google Meet線上會議系統的更新，其中包含透過人工智慧方式讓視訊鏡頭拍攝臉譜亮度提高，或是針對特定區塊打亮，另外也能降低會議過程的背景噪音，讓使用者能更清楚聆聽彼此說話內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 蘋果爆個資被駭「Apple ID從大陸被要求登入」 3招自保快搶救
▪ 蘋果AirPods系列今年有2次更新！AirPods Pro 2全新設計、這款推新色
▪ 【實測】iPad Air 5很威嗎？蘋果爹實測玩《原神》 檢驗國外災情真相曝光
▪ 【教學】手機寫筆記不再歪七扭八！iPhone、iPad備忘錄加入「橫線與隔線」更整齊
▪ 【周報】蘋果類筆電原來長這樣 你還沒玩？超廢「Pointer Pointer」網站狂指游標玩到笑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言