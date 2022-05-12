Google利用人工智慧速抓冗長文件重點 Google Meet視訊效果變更好

針對後疫情時代常見的混合辦公模式，Google在此次Google I/O 2022宣布更新旗下Workspace服務，其中透過人工智慧方式提供內容摘要功能，同時也能藉由人工智慧方式讓視訊會議時，透過攝影機所拍攝面容可以變得更好，甚至也能調整收音效果。

在此次針對Workspace服務的更新，主要先在Google Docs功能加入內容摘要功能，讓使用者能透過簡短的午餐時間，快速看完下午開會前所準備資料，或是快速理解待會準備討論事項。

而Google更透露此項功能未來也會擴展到更多服務，例如協助更多服務內容編寫摘要，或是將會議影片轉為文字後進行摘要等，藉此協助減少使用者原本需要花費大量時間閱讀、理解內容的情況，進而可節省更多時間。

不過，目前此項功能僅限英語版Workspace服務使用，暫時還沒有支援其他語言版本。

其他更新部分，則是包含針對Google Meet線上會議系統的更新，其中包含透過人工智慧方式讓視訊鏡頭拍攝臉譜亮度提高，或是針對特定區塊打亮，另外也能降低會議過程的背景噪音，讓使用者能更清楚聆聽彼此說話內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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