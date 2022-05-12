Google I/O一次看／Android 13細節曝光！Google Pay改回Google Wallet、增更多互動功能

日前開放一般使用者加入公開測試版本後，Google在此次Google I/O 2022進一步說明Android 13的更新重點，分別將聚焦在「以手機為主的使用體驗」、「在手機之外的使用體驗」，以及「讓生活變得更方便」三大面向。

Google強調Android已經成為改變世界的作業系統，同時光是去年就有超過10億台Android裝置被啟用，而此次更新更著重在更多使用體驗，並且讓生活變得更方便。

其中，Google強調在Android 13將讓使用者更容易回顧過去透過手機相機拍攝照片，同時也提高手機上的隱私使用安全，並且讓使用者能有更高個人數據使用掌控權。

此次說明中，Google更確認在Android 13加入可針對app設定不同語言介面功能，讓使用者能依照需求個別設定手機介面顯示語言，以及在單一app內所使用語言介面，藉此滿足不同情況下的語言使用需求。

另外，Google也強調在Android 13也將與眾多電信業者、手機業者合作RCS簡訊服務，同時在群發簡訊內容以端到端加密形式進行保護，藉此確保使用者通訊隱私安全。

至於在先前推行的Google Pay服務，Google表示未來將會再次將名稱改回最早使用的Google Wallet，但在印度地區仍會保留原先針對當地提供的在在地版本Google Pay服務，而美國與新加坡地區則會同時保留既有Google Pay服務，以及新版Google Wallet服務。

其他新增功能，則包含在先前已經提供的地震警報功能進行強化，讓使用者能在地震實際發生前，透過地震預報通知提前做好準備，另外更在Wear OS加入緊急呼救功能，同時也將使Google Assistant數位助理服務登上三星Galaxy Watch 4。

針對先前強化大尺寸螢幕、平板使用體驗所推出的Android L，此次在Android 13更進一步做了提升，就連Google自身提供app也完整對應大尺寸螢幕使用模式，同時也將加入更多針對大尺寸螢幕使用最佳化的第三方app。

其他部分，則包含將使Google Play Store介面重新作調整，讓大尺寸螢幕裝置上的Google Play Store使用體驗更貼近電視。

在互聯應用部分，Android 13進一步強化Chromecast無線投放使用體驗，並且加入更多合作品牌，更可藉由自動切換功能，讓原本與手機連接的耳機，可以隨著使用者換成使用到Chromebook時，就會自動與Chromebook連接，甚至也能透過Chromebook接聽手機電話，或是收取簡訊內容。

而Fast Pair快速配對功能也將擴展到更多品牌使用，其中包含原本就已經支援的realme，以及TCL、Adidas、JBL、B&O、BMW、JVC、福特、Sony，可連接產品除了耳機，更包含智慧手環、手錶，或是車載系統，未來更準備相容開放連接規格Matter。

最後，Google也宣布從即日起釋出第二波Android 13公開預覽版本，除了對應Pixel系列手機，更將對應華碩、聯想、Nokia、一加、OPPO、realme、夏普、vivo、Tecno、小米、中興手機安裝測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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